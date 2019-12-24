Общество

Газета.RuГазета.RuЕкатерина Мцитуридзе покинет пост гендиректора «Роскино»

Гениральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, который она возглавляла с 2011 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра культуры России Владимира Мединского.
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с чего всё началось

Российское кино в мире будет продвигать новый гендиректор

Совет директоров государственного Роскино на последнем заседании в понедельник, 23 декабря, рекомендовал Росимуществу сменить руководителя кинокомпании: отстранить Екатерину Мцитуридзе и назначить Евгению Маркову, рассказали «Ведомостям» три члена совета и чиновник, знакомый с деталями обсуждения.
Ведомости24 декабря в 09:29

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Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

РИА Новости00:37

Мединский подтвердил смену руководства «Роскино»

Интерфакс01:09

Мединский подтвердил увольнение Мцитуридзе с поста гендиректора «Роскино»

Коммерсантъ00:56

Мединский подтвердил смену гендиректора «Роскино»

Ведомости01:44

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС00:36

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК00:31

Что на самом деле происходит с руководством «Роскино» и «Ленфильма»

Российская газета00:30
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Политика

Песков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях

«Действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России трубоукладчик, который позволит закончить строительство трубопровода через несколько месяцев.
РБК 04:50
Происшествия

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.
Интерфакс 04:49
Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Известия 04:47
Происшествия

В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину

На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Газета.Ru 00:41
Авто

Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте

Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Журнал Авто.ру вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин прокомментировал слухи о своей ориентации

Максим Галкин является публичной личностью, поэтому неудивительно, что вокруг артиста возникает много слухов.
Kleo.ru 04:28
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Наука

В ТюмГУ пришли к выводу, что экология становится гуманитарной наукой

Проанализировав направления в экологической науке, которые уже сформированы, а также те, что появляются в настоящее время, специалисты ТюмГУ пришли к выводу, что экология стала гораздо шире, чем была ранее, меняется и фокус ее направленности.
Naked Science 05:09
Происшествия

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Известия вчера в 19:15
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Общество

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Политика

Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией

«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Известия 05:05
Политика

Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков

Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Наука

Ученые выяснили, как распространяется вирус птичьего гриппа

24.12.19 Международная группа ученых наблюдала за птицами в течение десяти лет и сделала вывод о том, как именно распространяется вирус птичьего гриппа.
Портал Поиск 24 декабря в 04:47
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения гриппом через денежные купюры, поскольку вирус живет на них в течение двух недель.
Известия 05:32
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя глав Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Известия 01:10
Футбол

Валерий Чалый: «УЕФА и Украина уничтожают футбол в Крыму»

Валерий Чалый сегодня является генеральным директором ФК «Севастополь», и в эксклюзивном интервью интернет-редакции ТНВ рассказал о работе в «Рубине», положении дел в крымском футболе и основных трендах РПЛ.
Новый Век вчера в 23:30
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 05:39
Политика

«Левада-центр» назвал главным событием года пенсионную реформу

Опрос "Левада-центра" показал, что самым важным событием уходящего года россияне считают пенсионную реформу.
Интерфакс 02:05
Футбол

Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Советский спорт 24 декабря в 14:55
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильей Крикуновым

Нападающий Илья Крикунов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба КХЛ. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Sports.ru 04:25
Хоккей

Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией

Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
REGNUM 05:26
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов назвал людей, которым по состоянию здоровья, вообще нельзя употреблять алкоголь.
Evo-rus.com 03:59
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Общество

Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья

Известия 04:19
Происшествия

В Приморье ребенок случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру

В Дальнереченске мальчик случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Российская газета 01:56
Политика

Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
REGNUM 05:12
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Екатерина Мцитуридзе
Российская ведущая
Российская телеведущая, киновед и кинокритик, бывший главный редактор журнала «Variety Russia», глава Роскино, киноэксперт Первого канала, автор концепции и генеральный продюсер СПММФ.
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