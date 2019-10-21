Политика

Газета.RuГазета.RuПутин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. В состав совета включен журналист Кирилл Вышинский.
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Екатерина Шульман
Российский политолог
Российский политолог, специалист по проблемам законотворчества. Кандидат политических наук, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ. Ведущий авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы». Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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Чиков Павел
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, руководитель Международной правозащитной группы «Агора», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
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