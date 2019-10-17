Футбол

Областная газетаОбластная газета«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Екатеринбург-Арена» в собственность Свердловской области. Процедура должна завершиться до 1 января 2020 года. Объект был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стадион «Калининград» перейдет в распоряжение региона с января 2020 года

РИА Новости08:50

«Екатеринбург-Арена» будет передана в собственность Свердловской области до 1 января

ТАСС Спорт16 октября в 08:12

Дмитрий Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области

КП - Екатеринбург16 октября в 11:00

Свердловчане начнут платить сотни миллионов за «Екатеринбург Арену»

URA.Ru16 октября в 09:12

«Екатеринбург Арена» перейдет в собственность Свердловской области

ТагилСити.ру16 октября в 11:33

Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области

Znak.com16 октября в 09:48

Стадион «Екатеринбург Арена» перейдет в собственность Свердловской области до конца 2019 года

Интерфакс - Россия16 октября в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Гаджеты

Стартовали продажи первого смартфона с экраном-водопадом и камерой на 64 Мп в России

iXBT.com 08:56
Происшествия

В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек

В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 20 человек. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
RT на русском 07:10
Экономика

«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы

По данным "Эксмо-АСТ", общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом: "Просвещение" — 42%, "Российский учебник" — 30%, другие небольшие издательства — 18%.
Коммерсантъ вчера в 00:21
Футбол

Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины

Газета.Ru 06:28
Общество

В Сети появились фото из больницы Заворотнюк

В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
ТВ Центр 02:31
Футбол

Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
RT на русском 07:46
Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Политика

В Приднестровье утилизируют 20 тысяч тонн оружия

В Приднестровье в ближайшее время начнется утилизация оружия. Больше 20 тысяч тонн будет уничтожено или изъято.
Новостной фронт 04:25
Политика

Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Общество

Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм

Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика

Рада приняла законопроект о завершении создания независимого оператора ГТС

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет завершить процесс создания независимого оператора ГТС путем его выделения из Нафтогаза.
Взгляд.ру 09:07
Политика

В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48
Футбол

Фанаты «Спартака» просят Федуна назвать цену покупки клуба

В письме болельщики просят Федуна рассказать об условиях передачи клуба и назвать стоимость его покупки.
Росбалт 07:27
Происшествия

На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.
RT на русском 03:27
Футбол

«Барселона» предложила перенести матч с «Реалом» на 18 декабря

Sport24.ru 08:11
Политика

Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Энергетика

«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов

Cyber.sports.ru вчера в 14:42
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем

Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» на глазах футболистов

Спорт-Экспресс вчера в 16:10
Общество

Всеобщая забастовка началась в Каталонии

Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Известия 05:13
Происшествия

Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске

В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
Известия 05:17
Шоу-бизнес

Алена Шишкова прокомментировала рождение сына у Тимати

В среду, 16 октября, Анастасия Решетова родила Тимати сына, которого назвали Ратмир.
Discover24 06:49
Общество

Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

РБК 08:31
Авто

ГАЗ оформил патент на логотип «Победы»

«Группа ГАЗ» вновь зарегистрировала товарный знак «Победа», разработав под название современный логотип.
32CARS.ru вчера в 15:42
Происшествия

Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира

Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.
РИА Новости вчера в 17:38
Происшествия

Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП

Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Известия 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат мира по футболу 2018 в РоссииБольше новостей по теме
Главное