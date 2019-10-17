Футбол
Областная газета«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Екатеринбург-Арена» в собственность Свердловской области. Процедура должна завершиться до 1 января 2020 года. Объект был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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«Екатеринбург-Арена» будет передана в собственность Свердловской области до 1 января
ТАСС Спорт16 октября в 08:12
Дмитрий Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области
КП - Екатеринбург16 октября в 11:00
Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области
Znak.com16 октября в 09:48
Стадион «Екатеринбург Арена» перейдет в собственность Свердловской области до конца 2019 года
Интерфакс - Россия16 октября в 08:54
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