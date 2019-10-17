Футбол
Областная газета«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Екатеринбург-Арена» в собственность Свердловской области. Процедура должна завершиться до 1 января 2020 года. Объект был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области
Znak.comвчера в 09:48
Дмитрий Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области
КП - Екатеринбургвчера в 11:00
«Екатеринбург-Арена» будет передана в собственность Свердловской области до 1 января
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:44, Вашингтон
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Российские мошенники придумали новый способ обманывать банкоматы.
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«Допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках объединения авиакомпаний», – пояснили в S7.
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Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
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В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
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Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
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Samsung патентует смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
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Sport.ru вчера в 11:51
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Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику
Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
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Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
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Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
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Люди предпенсионного возраста пожаловались в Роструд на увольнения
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Президент Турции оскорбил главу МИД Германии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нелестно высказался в адрес главы германской дипломатии Хайко Мааса.
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