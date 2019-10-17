Футбол

Областная газетаОбластная газета«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Екатеринбург-Арена» в собственность Свердловской области. Процедура должна завершиться до 1 января 2020 года. Объект был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области

Областная газетавчера в 13:10

«Екатеринбург Арена» перейдет в собственность Свердловской области

ТагилСити.рувчера в 11:33

Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области

Znak.comвчера в 09:48

Дмитрий Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области

КП - Екатеринбургвчера в 11:00

Свердловчане начнут платить сотни миллионов за «Екатеринбург Арену»

URA.Ruвчера в 09:12

«Екатеринбург-Арену» передадут в собственность области до конца года

РИА Новостивчера в 08:57

«Екатеринбург-Арена» будет передана в собственность Свердловской области до 1 января

ТАСС Спортвчера в 08:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:44, Вашингтон
Общество

Колонна МЧС России с гумпомощью отправилась в Донбасс

Первый гуманитарный конвой МЧС отправило в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Гаджеты

Стала известна возможная схема наименования процессоров AMD Ryzen Threadripper третьего поколения

В ноябре AMD хочет вывести на рынок первых представителей третьего поколения процессоров Ryzen Threadripper.
iXBT.com вчера в 09:46
Политика

Запад обвинили в давлении на Зеленского

Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».
Lenta.ru 00:18
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Шоу-бизнес

Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину

Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.
Инфо24 15 октября в 10:59
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Перенесшей операцию Заворотнюк стало лучше

Анастасии Заворотнюк сделали операцию, и теперь ей стало намного лучше, сообщают близкие актрисы.
Утро.ru вчера в 01:35
Кино

Новый трейлер фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым появился в Сети

Новый трейлер фантастического российского фильма "Аванпост" появился на популярном видеохостинге в YouTube.
VSE42.RU вчера в 23:56
Армия и оружие

США задумались об отказе от авианосцев

Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета вчера в 06:03
Общество

В России придумали новый способ обмана банкоматов

Российские мошенники придумали новый способ обманывать банкоматы.
Lenta.ru вчера в 07:34
Общество

Российской авиакомпании дали допуск на полеты в Грузию

«Допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках объединения авиакомпаний», – пояснили в S7.
Взгляд.ру вчера в 11:52
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Политика

РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»

На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Единоборства

Американский боксёр Дэй скончался после нокаута

RT на русском 01:49
Гаджеты

Samsung патентует смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

Astera вчера в 12:39
Спорт

Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
ТАСС Спорт вчера в 13:07
Общество

Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными

Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возглавит Аллегри

В среду, 16-го октября, популярное издание Tuttosport опубликовало информацию, согласно которой известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри отправится в Англию, где возглавить тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".
Sport.ru вчера в 11:51
Политика

Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику

Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
ТАСС 02:00
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество

Люди предпенсионного возраста пожаловались в Роструд на увольнения

В сентябре прошлого года Госдума приняла закон о наказании за увольнение или отказ нанимать людей предпенсионного возраста.
Говорит Москва вчера в 23:55
Армия и оружие

Президент Турции оскорбил главу МИД Германии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нелестно высказался в адрес главы германской дипломатии Хайко Мааса.
Российская газета 00:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное