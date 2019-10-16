Футбол

Областная газетаОбластная газета«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Екатеринбург-Арена» в собственность Свердловской области до 1 января 2020 года. Объект был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области

Znak.com09:48

«Екатеринбург Арена» перейдет в собственность Свердловской области

ТагилСити.ру11:33

Дмитрий Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области

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«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области

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