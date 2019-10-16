Футбол
Областная газета«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Екатеринбург-Арена» в собственность Свердловской области до 1 января 2020 года. Объект был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости 18:50
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 09:17
Происшествия
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек
По меньшей мере 125 человек пострадали во вторник и в среду в ходе акций протеста в Каталонии против вердикта лидерам сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.
ТАСС 03:05
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv вчера в 07:45
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument 04:08
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости 19:16
Политика
Турция не станет закрывать Инджирлик от США
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не намерена закрывать для ВВС США авиабазу Инджирлик на юге Турции.
Вестник Кавказа 13:19
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
The GEEK 16:45
Политика
В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец»
Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.
Lenta.ru 15:14
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут предоставлять гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском 22:34
Игры
Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры
Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru 11:24
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости 15:25
Экономика
В НСО депутаты требуют от кабмина обосновать рост тарифов на капремонт
Идею повышения тарифов на капитальный ремонт не поддержали и депутаты Олег Сметанин, Ашот Рафаелян, Майис Мамедов.
RuNews24.ru 17:38
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Lenta.ru 22:57
Экономика
Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД
В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
Коммерсантъ 18:21
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Происшествия
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.
Москва 24 05:58
Хоккей
«Вашингтон» оказался сильнее «Торонто»
Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" – "Торонто Мэйпл Ливз".
Вести.Ru 22:09
Политика
Бывший президент Польши назвал Россию прекрасной
Бывший польский президент Лех Валенса заявил, что Россия - прекрасная страна, которая изменилась в лучшую сторону.
Газета.Ru 22:32
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Общество
«Приватбанк» выиграл апелляцию в Лондоне в споре с экс-владельцами
Напомним, «Приватбанк» подал иск в суд против бывших владельцев в декабре 2017 года.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Политика
Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков
Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
РБК 08:29
Общество
В России упростили порядок взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости 22:25