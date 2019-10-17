Футбол

Областная газетаОбластная газета«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Екатеринбург-Арена» в собственность Свердловской области. Процедура должна завершиться до 1 января 2020 года. Объект был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Свердловчане начнут платить сотни миллионов за «Екатеринбург Арену»

URA.Ru16 октября в 09:12

Дмитрий Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области

КП - Екатеринбург16 октября в 11:00

Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области

Znak.com16 октября в 09:48

«Екатеринбург Арена» перейдет в собственность Свердловской области

ТагилСити.ру16 октября в 11:33

«Екатеринбург-Арену» передадут в собственность области до конца года

РИА Новости16 октября в 08:57

Стадион «Екатеринбург Арена» перейдет в собственность Свердловской области до конца 2019 года

Интерфакс - Россия16 октября в 08:54

«Екатеринбург-Арена» будет передана в собственность Свердловской области до 1 января

ТАСС Спорт16 октября в 08:12
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Газета.Ru вчера в 20:29
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Украина.ру 00:55
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Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае

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Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
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В посольстве США объяснили поездку дипломатов в Северодвинск

В МИД России сообщили, что дипломаты уведомляли о планах посетить Архангельск, «а оказались в итоге в поезде Нёнокса — Северодвинск».
RT на русском 00:43
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым

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Монстры AMD на подходе. Новые Ryzen Threadripper представят 5 ноября

Как известно, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения дебютируют в ноябре — об этом ранее поведала сама AMD.
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Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
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Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
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Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
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RT на русском вчера в 09:13
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Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
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Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

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