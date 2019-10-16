Футбол
Европейско-Азиатские новости«Екатеринбург-Арена» переходит в собственность Свердловской области
Председатель правительства России Дмитрий Медведев официально передал в собственность Свердловской области стадион "Екатеринбург-Арена", на котором летом прошлого года прошли 4 матча Чемпионата мира по футболу.
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Дмитрий Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области
КП - Екатеринбург16 октября в 11:00
Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области
Znak.com16 октября в 09:48
Стадион «Екатеринбург Арена» перейдет в собственность Свердловской области до конца 2019 года
Интерфакс - Россия16 октября в 08:54
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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