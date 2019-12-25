Общество

Екатеринбург-ТВЕкатеринбург-ТВ«Екатеринбург Арена» стала собственностью Свердловской области

«Екатеринбург Арена» стала собственностью Свердловской области Чиновники завершили все необходимые процедуры. Стадион «Екатеринбург Арена» передали на баланс Свердловской области. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе МУГИСО.
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«Екатеринбург Арена» окончательно передана в собственность Свердловской области

Областная газета24 декабря в 06:03

«Екатеринбург-Арена» перешла в собственность Свердловской области

Европейско-Азиатские новости24 декабря в 06:29

Стадион «Екатеринбург Арена» окончательно перешел в областную собственность

Новый День24 декабря в 06:30

«Екатеринбург Арена» стала областной собственностью

Политсовет24 декабря в 06:39

Принимавшая матчи ЧМ-2018 «Екатеринбург Арена» стала собственностью Свердловской области. «Содержание объекта будут оплачивать бюджет региона и его жители...»

Ведомости Урал24 декабря в 07:23

«Екатеринбург Арена» отныне принадлежит Свердловской области

Уралинформбюро24 декабря в 08:50

«Екатеринбург Арену» отдали во власть Свердловскому правительству

КП - Екатеринбургвчера в 00:39
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Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.
Вести.Ru 06:30
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Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
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Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы

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«Одноклассники» добавили в приложение определитель номеров

«Одноклассники» объявили о запуске сервиса автоматического определения номеров компаний.
News.ru 06:55
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Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
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Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях

Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
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UzAuto Motors в декабре представит 4 модели Chevrolet «не для всех»

В декабре автолюбителей ожидают новинки от UzAuto Motors. Концерн представит 4 премиальных модели легендарного Chevrolet «не для всех».
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Шоу-бизнес

Юрий Антонов стал самой дорогой звездой на российских корпоративах

Газета.Ru вчера в 02:08
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Экономика

WSJ: глобальному росту Huawei способствовала государственная поддержка

Согласно подсчётам WSJ, китайский технологический лидер получил до $75 млрд в виде налоговых льгот, государственного финансирования и дешевых кредитных ресурсов.
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Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
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Общество

Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
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Происшествия

80-летний журналист из России задержал грабителя в центре Лондона

Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал вора, пытавшегося его ограбить.
Журналистская правда 06:55
Фигурное катание

Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ

РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 04:39
Экономика

Рубль уступил украинской гривне

За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Независимая газета вчера в 13:19
Политика

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу

В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
RT на русском 06:28
Шоу-бизнес

Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест

АБН 24 декабря в 17:30
Космос

В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной

Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Каскад вчера в 07:42
Политика

Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии

Накануне, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории Ливии находятся 2 тыс. наемников из Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Космос

Добровольцы идентифицировали боле четырнадцати миллионов объектов на поверхности астероида Бенну

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Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

Вести.Ru 03:25
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Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией

Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
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Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Гужва: «Власть уже подготовила драконовский законопроект для СМИ»

В законопроект по медиа, который оказался в распоряжении «Страны», попали почти все драконовские нормы, ранее презентованные министром Бородянским.
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Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
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