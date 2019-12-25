Общество
Екатеринбург-ТВ«Екатеринбург Арена» стала собственностью Свердловской области
«Екатеринбург Арена» стала собственностью Свердловской области Чиновники завершили все необходимые процедуры. Стадион «Екатеринбург Арена» передали на баланс Свердловской области. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе МУГИСО.
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«Екатеринбург Арена» окончательно передана в собственность Свердловской области
Областная газета24 декабря в 06:03
«Екатеринбург-Арена» перешла в собственность Свердловской области
Европейско-Азиатские новости24 декабря в 06:29
Стадион «Екатеринбург Арена» окончательно перешел в областную собственность
Новый День24 декабря в 06:30
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В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
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Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Авто
UzAuto Motors в декабре представит 4 модели Chevrolet «не для всех»
В декабре автолюбителей ожидают новинки от UzAuto Motors. Концерн представит 4 премиальных модели легендарного Chevrolet «не для всех».
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Юрий Антонов стал самой дорогой звездой на российских корпоративах
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Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
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СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
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WSJ: глобальному росту Huawei способствовала государственная поддержка
Согласно подсчётам WSJ, китайский технологический лидер получил до $75 млрд в виде налоговых льгот, государственного финансирования и дешевых кредитных ресурсов.
Гаджеты
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
Общество
Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря
В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
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80-летний журналист из России задержал грабителя в центре Лондона
Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал вора, пытавшегося его ограбить.
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РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
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Рубль уступил украинской гривне
За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
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В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
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Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест
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В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
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Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии
Накануне, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории Ливии находятся 2 тыс. наемников из Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Добровольцы идентифицировали боле четырнадцати миллионов объектов на поверхности астероида Бенну
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На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Хоккей
Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией
Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
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В законопроект по медиа, который оказался в распоряжении «Страны», попали почти все драконовские нормы, ранее презентованные министром Бородянским.
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Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.