Политика

Телеканал ОТВТелеканал ОТВЕкатеринбург и Нижний Тагил стали «Городами трудовой доблести»

Екатеринбург и Нижний Тагил получили звание «Город трудовой доблести». О соответствующем решении сегодня заявил президент Владимир Путин во время заседания организационного комитета «Победа». Всего почетного звания удостоены 20 российских городов.
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Нижний Тагил — город трудовой доблести! Мнения

ТагилСити.ру13:00

Более 400 тысяч жителей Екатеринбурга выступили за присвоение городу звания «Город трудовой доблести»

Областная газета03:12

Екатеринбург и Нижний Тагил получили звание «Город трудовой доблести»

Екатеринбург в интернете09:39

Полмиллиона горожан выбрали новый статус для Екатеринбурга. По Конституции проголосовало меньше

URA.Ru08:00

Желание Нижнего Тагила стать «Городом трудовой доблести» поддержали более 235 тысяч человек

Все новости (Нижний Тагил)07:27

Одновременно с голосованием по поправкам проводился сбор подписей за присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести»

Эхо Москвы в Екатеринбурге05:34

Екатеринбург и Нижний Тагил стали «Городами трудовой доблести»

Телеканал ОТВ11:36
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Коронавирус может быть сосудистым заболеванием, а не респираторным, как предполагалось изначально.
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Калининградский бизнесмен спрятал от налоговиков более 2 млн рублей

«По данным предварительного расследования, сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить задолженность по налогам и сборам, составила 2,3 млн рублей», – пояснили в Следственном комитете.
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Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами

Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 15:07
Авто

Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта

Причиной послужил дефект в ремнях безопасности. Такая неисправность наблюдается на автомобилях, выпущенных в период с 2006 по 2019 год.
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Режиссер «Гравити Фолз» экранизирует «Черепашек-ниндзя»

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Известно, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся во франшизу, но в фильме будет и масса новых артистов, в связи с чем возникла теория, что один из них станет главным антагонистом в "Матрице 4".
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
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Жена Семака ответила, каково стать бабушкой в 38 лет

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Путин сообщил о проекте заявления Ирана, России и Турции по Сирии

Россия поддерживает проект совместного заявления с Турцией и Ираном, в котором отражены подходы трех стран в отношении урегулирования ситуации в Сирии.
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Дюгарри назвал Месси полутораметровым аутистом

Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о нападающем команды Антуане Гризманне.
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Израиль возвращает ограничения из-за роста случаев коронавируса

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«Зенит» думает о покупке футболиста «Спартака» Глушенкова

Петербургский клуб «Зенит» думает о том, чтобы купить полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова.
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Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

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