Общество
РИА НовостиМинстрой представил индекс качества городской среды
Результаты подсчета первого индекса качества городской среды в России показали, что лишь 23% городов страны имеют благоприятную среду. Презентация подсчетов состоялась в пятницу. Индекс качества городской среды разработан Минстроем России и компанией "Дом.РФ" совместно с КБ "Стрелка".
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Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Московский Комсомолец вчера в 09:03
Космос
Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни
Gazeta.SPb 00:07
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия вчера в 11:15
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Артистку Лидию Вележеву задержали за дебош на борту самолета
Заслуженная артистка России, актриса Лидия Вележева спровоцировала скандал в самолете рейса Москва-Тель-Авив, передает в среду ТАСС.
МИР 24 30 октября в 10:22
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК вчера в 11:43
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Политика
В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.
RT на русском вчера в 19:43
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 11:55
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 30 октября в 01:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
Капитал страны вчера в 09:12
Политика
В Испании сочли советскую «Царь-бомбу» бесполезной
РЕН ТВ вчера в 23:37
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Авто
Mercedes-Benz покажет люксовый минивэн V-Class Elite
По предположениям, основой для флагманской модификации Mercedes-Benz V-Class Elite послужит обновленная модель V-Class, которую показали в начале этого года.
CarsWeek.ru вчера в 15:01
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 28 октября в 08:02
Политика
Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата
Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
URA.Ru вчера в 03:56
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец вчера в 05:07
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Общество
Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° вчера в 04:49
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Армия и оружие
ВВС Израиля начали обстрел позиций боевиков в секторе Газа
Израильская авиация начала обстрел объектов боевиков в секторе Газа после того, как с территории анклава были выпущены ракеты, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости вчера в 19:52
Армия и оружие
В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками
Число погибших военнослужащих армии Мали в результате столкновений с боевиками возросло до 35, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.
РИА Новости вчера в 20:30
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Известия вчера в 22:15
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru 31 октября в 20:21
Происшествия
Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке
На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Lenta.ru вчера в 22:05
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Газета.Ru вчера в 17:14
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
Lenta.ru вчера в 19:45