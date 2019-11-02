Общество

REGNUMREGNUMЕкатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды. Как сообщает информационный портал Е1, исследование проводило министерство строительства совместно с Дом. рф и КБ «Стрелка». Екатеринбург набрал 191 балл, уступив Москве (276 баллов) и Санкт-Петербургу (238 баллов).
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Виталий Мутко
К 2024 году мы должны улучшить индекс качества городской среды на 30%. Также мы должны перевести 50% городов из неблагоприятной среды в благоприятную.
— Виталий Мутко, российский политикПлюс один +1 вчера в 12:17

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