Общество

REGNUMREGNUMЕкатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды. Как сообщает информационный портал Е1, исследование проводило министерство строительства совместно с Дом. рф и КБ «Стрелка». Екатеринбург набрал 191 балл, уступив Москве (276 баллов) и Санкт-Петербургу (238 баллов).
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Владимир Якушев
В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.
— Владимир Якушев, российский политикRT на русском вчера в 17:41

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Благоприятной можно назвать среду в 23% российских городов

ТАССвчера в 11:51

Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой

Интерфаксвчера в 10:28

Среда для жизни почти 77% городов России признана неблагоприятной

РБКвчера в 12:16

Минстрой представил индекс качества городской среды

РИА Новостивчера в 10:48

Названы лучшие для жизни города России

Lenta.ruвчера в 13:52

Назван процент российских городов с благоприятной средой

Взгляд.рувчера в 11:19

Названы российские города с самой благоприятной для жизни средой

Известиявчера в 17:41
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Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Здоровье

Поликлиники Алтайского края продлили время работы

Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс 30 октября в 02:44
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого

Газета.Ru вчера в 08:33
Технологии

Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи

Как сообщает ToDay News Ufa источник в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета, советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
ToDay News Ufa 03:37
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию

В глубокую депрессию впала родная дочь Любови Успенской после очередной не удачной операции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:09
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Общество

В отношении владельца соцсети TikTok власти США начали расследование

Специальный комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS, подчиняется Минфину) начал проверку в отношении китайской компании ByteDance Technology, которая приобрела американский сервис Musical.ly.
REGNUM 01:24
Единоборства

Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Шоу-бизнес

Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
News.ru вчера в 00:26
Экономика

В Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам

В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
REGNUM 30 октября в 04:52
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала фигуру спустя 2 недели после родов

Анастасия Решетова впервые стала матерью 2 недели назад. Спустя короткое время после родов возлюбленная Тимати показала свою фигуру.
OAnews 31 октября в 07:00
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru вчера в 02:40
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Футбол

Игнашевич: если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть

Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич.
РИА Новости 31 октября в 15:20
Шоу-бизнес

Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»

Вести.Ru вчера в 07:39
Армия и оружие

Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Напомним, что в четверг, 31 октября, израильские военные перехватили выпущенную с палестинской территории ракету.
ГЛАС.RU вчера в 16:08
Политика

В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России

Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
ТАСС 02:39
Политика

Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента

Стало известно и реакции президента США Дональдп Трампа на решение палаты представителей конгресса США принять резолюции о начале процедуры импичмента.
Pravda.Ru вчера в 01:38
Экономика

Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии впервые показала лицо сына

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
Политика

Премьер Узбекистана выступил на заседании совета глав правительств ШОС

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил перед коллегами в Ташкенте на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.
Sputnik Узбекистан 02:32
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