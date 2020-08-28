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Интерфакс
Интерфакс

Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы

В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии. Компания с 29 августа расторгнет все договора и субагентские соглашения. На рынке центр также представлен системой онлайн-бронирования Tour-box.ru.В источнике
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Российская газета

На Урале центр бронирования туров объявил о закрытии из-за COVID-19

Российская газета09:26
Profi.travel

Центр бронирования «Клео Тур» объявил о прекращении деятельности

Profi.travelвчера в 14:50
Европейско-Азиатские новости

Крупнейшая система бронирования туров объявила о банкротстве: пострадают сотни екатеринбургских туристов

Европейско-Азиатские новости05:54
Интерфакс

Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы

Интерфакс06:14
ТурДом

«Будьте людьми!» – турагенты пытаются выяснить, что будет с турами, забронированными через «Клео Тур» и «Тур-бокс»

ТурДом06:45
Уралинформбюро

«РоссТур» 2.0? В России прекратил работу крупный центр бронирования туров

Уралинформбюро04:02
Екатеринбург Онлайн

Турфирма «Санвэй» из Екатеринбурга объявила о закрытии

Екатеринбург Онлайн05:58

Лукашенко рассказал о присяге в 1994 году под флагом оппозиции

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он законопослушный президент, поэтому в 1994 году ему пришлось принять присягу под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция Белоруссии, иначе он поступить не мог.
Взгляд.ру06:57
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Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение.
ТАССвчера в 10:20
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Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса.
Российская газета08:07
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