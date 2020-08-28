Лукашенко рассказал о присяге в 1994 году под флагом оппозиции

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он законопослушный президент, поэтому в 1994 году ему пришлось принять присягу под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция Белоруссии, иначе он поступить не мог.