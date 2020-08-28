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Интерфакс
Интерфакс

Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы

В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии. Компания с 29 августа расторгнет все договора и субагентские соглашения. На рынке центр также представлен системой онлайн-бронирования Tour-box.ru.В источнике
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РИА Новости

Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении своей деятельности

РИА Новости10:01
Уралинформбюро

«РоссТур» 2.0? В России прекратил работу крупный центр бронирования туров

Уралинформбюро04:02
Интерфакс

Ущерб для туристов от остановки «Клео Тур» может достигать 100-200 млн рублей

Интерфакс09:41
Екатеринбург Онлайн

Турфирма «Санвэй» из Екатеринбурга объявила о закрытии

Екатеринбург Онлайн05:58
Европейско-Азиатские новости

Крупнейшая система бронирования туров объявила о банкротстве: пострадают сотни екатеринбургских туристов

Европейско-Азиатские новости05:54
ТурДом

«Будьте людьми!» – турагенты пытаются выяснить, что будет с турами, забронированными через «Клео Тур» и «Тур-бокс»

ТурДом06:45
Российская газета

На Урале центр бронирования туров объявил о закрытии из-за COVID-19

Российская газета09:26

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
РБКвчера в 13:48
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Каково это — путешествовать почти со скоростью света

Работая над проектом Breakthrough Starshot, ученые решают проблемы экранирования, связи, подбирают камеры и аппаратуру, тип паруса и его форму, а также думают над тем, как аппарат замедлится, достигнув далекой звезды.
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Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса.
Российская газета08:07
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Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
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Microsoft рассказала про DirectX 12_2. Поддержка будет в AMD RDNA2, Intel Xe-HPG, NVIDIA RTX и Qualcomm Snapdragon

Обновление, реализующее приближение возможностей DirectX 12 к DirectX 12 Ultimate, будет поддержано ускорителями NVIDIA GeForce RTX и Quadro RTX, а также графическими картами AMD на базе будущей архитектуры RDNA2, дискретной графикой Intel Xe-HPG и перспективными платформами нового поколения семейства Qualcomm Snapdragon.
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости26 августа в 05:27
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