Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы
В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии. Компания с 29 августа расторгнет все договора и субагентские соглашения. На рынке центр также представлен системой онлайн-бронирования Tour-box.ru.В источнике
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Европейско-Азиатские новости05:54