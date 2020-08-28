У меня рука — тяжелая. Я эту булаву сломала. А мне ее только привезли из Японии, она дорогая, а мы живем в однокомнатной квартире. Мама по ночам вяжет вещи, днем мы на базаре лук продаем...Мама еще в библиотеке работала и лекции читала.

Ляйсан Утяшева Российская телеведущая