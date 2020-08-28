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Интерфакс
Интерфакс

Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы

В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии. Компания с 29 августа расторгнет все договора и субагентские соглашения. На рынке центр также представлен системой онлайн-бронирования Tour-box.ru.В источнике
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Travel Russian News

Центр бронирования «Санвэй» объявил о закрытии

Travel Russian News04:54
Европейско-Азиатские новости

Крупнейшая система бронирования туров объявила о банкротстве: пострадают сотни екатеринбургских туристов

Европейско-Азиатские новости05:54
Интерфакс

Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы

Интерфакс06:14
Екатеринбург Онлайн

Турфирма «Санвэй» из Екатеринбурга объявила о закрытии

Екатеринбург Онлайн05:58
ТурДом

«Будьте людьми!» – турагенты пытаются выяснить, что будет с турами, забронированными через «Клео Тур» и «Тур-бокс»

ТурДом06:45
Уралинформбюро

«РоссТур» 2.0? В России прекратил работу крупный центр бронирования туров

Уралинформбюро04:02
Profi.travel

Центр бронирования «Клео Тур» объявил о прекращении деятельности

Profi.travelвчера в 14:50

Ляйсан Утяшева публично рассказала о домашнем насилии

У меня рука — тяжелая. Я эту булаву сломала. А мне ее только привезли из Японии, она дорогая, а мы живем в однокомнатной квартире. Мама по ночам вяжет вещи, днем мы на базаре лук продаем...Мама еще в библиотеке работала и лекции читала.
Ляйсан Утяшева
Российская телеведущая
Shraibikus News06:50
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

Почему Россия ввозит пальмовое масло Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБК04:00
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Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом

Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять.
Александр Лукашенко
News.ru07:41
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Меркель ответила на призывы остановить «Северный поток-2»

Связывать этот экономический проект с вопросом Навального я считаю нецелесообразным. Я думаю, что мы должны разделять. С нашей точки зрения, „Северный поток 2“ должен быть завершен. Дело Навального, а также другие, как убийство в Тиргартене, должны обсуждаться отдельно.
Ангела Меркель
Немецкий политик
Общественная служба новостей08:35
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