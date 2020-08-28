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Интерфакс
Интерфакс

Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы

В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии. Компания с 29 августа расторгнет все договора и субагентские соглашения. На рынке центр также представлен системой онлайн-бронирования Tour-box.ru.В источнике
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Екатеринбург Онлайн

Турфирма «Санвэй» из Екатеринбурга объявила о закрытии

Екатеринбург Онлайн05:58
Уралинформбюро

«РоссТур» 2.0? В России прекратил работу крупный центр бронирования туров

Уралинформбюро04:02
Интерфакс

Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы

Интерфакс06:14
Travel Russian News

Центр бронирования «Санвэй» объявил о закрытии

Travel Russian News04:54
ТурДом

Туроператоры рассказали о судьбе прекратившего работу центра бронирования «Санвэй»

ТурДом05:46
Европейско-Азиатские новости

Крупнейшая система бронирования туров объявила о банкротстве: пострадают сотни екатеринбургских туристов

Европейско-Азиатские новости05:54
Profi.travel

Центр бронирования «Клео Тур» объявил о прекращении деятельности

Profi.travelвчера в 14:50

Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей

По версии следствия, Белоусов и Бутакова в период с 2010 по 2014 год в составе организованной преступной группы вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство входящих в него компаний.
Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей
РИА Новости06:17
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).
РИА Новости05:59

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Россия опробует в Сирии новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Создаваемый в России мобильный комплект борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» в случае успешных испытаний может быть отправлен в Сирию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 28 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» журналистам.
ИА Красная Весна04:57
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МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим тот факт, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
РИА Новости06:34
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Черная лопасть снизила смертность птиц от ветряков

Скандинавские ученые в течение десяти лет искали трупы птиц вокруг восьми ветрогенераторов и выяснили, что после окрашивания одной из лопастей в черный птицы стали на 70 процентов реже сталкиваться с ветряками.
N+104:11
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