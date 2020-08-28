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Интерфакс
Интерфакс

Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы

В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии. Компания с 29 августа расторгнет все договора и субагентские соглашения. На рынке центр также представлен системой онлайн-бронирования Tour-box.ru.В источнике
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Екатеринбург Онлайн

Турфирма «Санвэй» из Екатеринбурга объявила о закрытии

Екатеринбург Онлайн05:58
Европейско-Азиатские новости

Крупнейшая система бронирования туров объявила о банкротстве: пострадают сотни екатеринбургских туристов

Европейско-Азиатские новости05:54
Profi.travel

Центр бронирования «Клео Тур» объявил о прекращении деятельности

Profi.travelвчера в 14:50
Travel Russian News

Центр бронирования «Санвэй» объявил о закрытии

Travel Russian News04:54
ТурДом

«Будьте людьми!» – турагенты пытаются выяснить, что будет с турами, забронированными через «Клео Тур» и «Тур-бокс»

ТурДом06:45
Уралинформбюро

«РоссТур» 2.0? В России прекратил работу крупный центр бронирования туров

Уралинформбюро04:02
Интерфакс

Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы

Интерфакс06:14

Учредители РУСАДА уволили Гануса в связи с финансовыми нарушениями

Через несколько дней президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что по результатам аудита в финансовой деятельности антидопингового агентства действительно обнаружили нарушения.
Учредители РУСАДА уволили Гануса в связи с финансовыми нарушениями
РИА Новости07:07

Экс-мэра Липецка хотят через суд отстранить от должности префекта

По версии следствия, глава Тербунского района с апреля по июнь прошлого года не препятствовал незаконной добыче 14 тыс. тонн песка в одном из карьеров, которую вел некий предприниматель (возможно, речь идет о компании "Сельхозинвест").
Агентство Бизнес Информации07:21
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ФАС потребовала от Apple устранить нарушения до 30 ноября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от корпорации Apple до 30 ноября устранить нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений.
Коммерсантъ07:22
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Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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