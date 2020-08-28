Общество
ИнтерфаксЕкатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы
В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии. Компания с 29 августа расторгнет все договора и субагентские соглашения. На рынке центр также представлен системой онлайн-бронирования Tour-box.ru.
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Крупнейшая система бронирования туров объявила о банкротстве: пострадают сотни екатеринбургских туристов
Европейско-Азиатские новости05:54
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В российских СМИ существуют версии, что в список обладателей «золотых» паспортов вошли совладельцы «Киевской площади», «Альфа-Групп», Globaltrans и другие миллиардеры.
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Apple блокирует обновление Facebook с 30%-м налогом на App Store
Apple начала блокировать обновление Facebook с 30%-м налогом на покупки в App Store.
Дни24 05:44
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Брэд Питт прилетел на отдых во Францию с 27-летней моделью
Компанию актёру составила 27-летняя супермодель Николь Потуральски. Пара прибыла отдыхать во Францию на частном самолете.
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Здоровье
Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид
Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
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Discover24 05:27
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Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России.
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Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM 01:58
Технологии
Магазин приложений «Яндекс.Store» прекратит существование 1 сентября
Компания «Яндекс» приняла решение поставить крест ещё на одном проекте: на следующей неделе будет закрыт магазин приложений для мобильных устройств «Яндекс.Store».
3DNews 06:00
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже переболел и поэтому не будет делать эту прививку.
Российская газета 05:48
Экономика
Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки
В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ru 03:08
Политика
Меркель выступила за завершение «Северного потока – 2»
Берлин выступает против экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2» и настаивает на необходимости достроить газопровод, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Взгляд.ру 07:03
Политика
Лукашенко отметил хорошее качество российской вакцины от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит в хорошее качество российской вакцины от коронавирусной инфекции, и отметил, что семья президента РФ Владимира Путина ее опробовала.
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Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости».
Известия 05:20
Армия и оружие
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
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Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Российский президент Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида", которая соединяет Керчь с Севастополем и Симферополем.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Анастасия Костенко отсудила у Тарасова алименты на двух дочерей
В дело вмешалась нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко. Она также подала в суд на установление алиментов на двух дочерей.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:22
Футбол
Суарес может бесплатно перейти в «Ювентус»
CT news 06:10
Общество
Объявлены направления тем итоговых сочинений для учеников 11-х классов
Ученики, получившие "незачет", которые не явились на итоговое сочинение или не завершили его по уважительным причинам, смогут написать в дополнительные сроки.
ТАСС 05:44
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Мясников назвал реальное число заболевших коронавирусом в России
Телеведущий и главный врач московской больницы №71 Александр Мясников подсчитал реальное количество заболевших коронавирусной инфекцией в России.
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Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве
Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
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Компания Chery объявила о начале приема заявок на новый премиальный электрический кроссовер eQ5.
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Происшествия
СКР завершил расследование дела о хищении 250 млн юристами «Аэрофлота»
Следственный комитет РФ предъявил в окончательной редакции обвинение четверым фигурантам дела о хищении 250 млн рублей у компании «Аэрофлот».
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Коронавирус в Волгоградской области. Впервые три смерти за сутки
По состоянию на 28 августа впервые зарегистрировано три смерти от осложнений, вызванных COVID-19.
Infokam.su 05:39
Кино
Netflix планирует снять сериал по вселенной «Resident Evil»
Накануне платформа Netflix сообщила, что намерена запустить в производство хоррор-сериал по мотивам культовой игры, пишет издание Deadline.
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Общество
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Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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