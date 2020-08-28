В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии. Компания с 29 августа расторгнет все договора и субагентские соглашения. На рынке центр также представлен системой онлайн-бронирования Tour-box.ru.

Политика Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки с портов Литвы Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил правительству перенаправить все торговые потоки с Литвы на другие маршруты, передает БелТА. 189

Общество Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах В российских СМИ существуют версии, что в список обладателей «золотых» паспортов вошли совладельцы «Киевской площади», «Альфа-Групп», Globaltrans и другие миллиардеры. 47

Технологии Apple блокирует обновление Facebook с 30%-м налогом на App Store Apple начала блокировать обновление Facebook с 30%-м налогом на покупки в App Store.

Здоровье Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге. 119

Религия Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа. 17

Технологии Магазин приложений «Яндекс.Store» прекратит существование 1 сентября Компания «Яндекс» приняла решение поставить крест ещё на одном проекте: на следующей неделе будет закрыт магазин приложений для мобильных устройств «Яндекс.Store». 1

Экономика Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены. 123

Политика Меркель выступила за завершение «Северного потока – 2» Берлин выступает против экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2» и настаивает на необходимости достроить газопровод, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Политика Лукашенко отметил хорошее качество российской вакцины от коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит в хорошее качество российской вакцины от коронавирусной инфекции, и отметил, что семья президента РФ Владимира Путина ее опробовала. 1

Общество Объявлены направления тем итоговых сочинений для учеников 11-х классов Ученики, получившие "незачет", которые не явились на итоговое сочинение или не завершили его по уважительным причинам, смогут написать в дополнительные сроки.

Здоровье Мясников назвал реальное число заболевших коронавирусом в России Телеведущий и главный врач московской больницы №71 Александр Мясников подсчитал реальное количество заболевших коронавирусной инфекцией в России. 3

Общество В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС. 23

Спорт Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).

Политика Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить. 2,5K

Авто Chery начинает продажи роскошного электрического кроссовера Компания Chery объявила о начале приема заявок на новый премиальный электрический кроссовер eQ5. 1

Происшествия СКР завершил расследование дела о хищении 250 млн юристами «Аэрофлота» Следственный комитет РФ предъявил в окончательной редакции обвинение четверым фигурантам дела о хищении 250 млн рублей у компании «Аэрофлот».

Здоровье Коронавирус в Волгоградской области. Впервые три смерти за сутки По состоянию на 28 августа впервые зарегистрировано три смерти от осложнений, вызванных COVID-19.