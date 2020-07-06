Религия
ТАССЕкатеринбургский митрополит готов найти место для покаяния лишенному сана отцу Сергию
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл готов проявить снисхождение и найти место для покаяния лишенному церковным судом сана отцу Сергию, который в своих проповедях отрицал пандемию коронавируса, критиковал духовные и светские власти.
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«Вы упиваетесь своим тщеславием»: митрополит Кирилл написал письмо скандальному схимонаху Сергию
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В Москве по делу о шпионаже арестован и содержится в СИЗО украинский экс-футболист Василий Василенко.
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Вооруженное противостояние Киева Москве окончится поражением украинской армии.
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Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц
По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
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Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
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Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
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За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
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В Брянской области начали второй этап снятия ограничений
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
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Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
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