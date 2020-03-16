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Екатеринбургских школьников и воспитанников детских садов пока не отправляют на дополнительные каникулы из-за коронавируса

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Происшествия В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.

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