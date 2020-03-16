Коронавирус

Эхо Москвы в ЕкатеринбургеЭхо Москвы в ЕкатеринбургеЕкатеринбургских школьников и воспитанников детских садов пока не отправляют на дополнительные каникулы из-за коронавируса

1 фото
В управлении городском образования агентству «Новый День» сообщили, что на данный момент такое решение не принято.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Екатеринбургских школьников и воспитанников детских садов пока не отправляют на дополнительные каникулы из-за коронавируса

Эхо Москвы в Екатеринбурге02:29

Екатеринбургских школьников пока не отправили на каникулы из-за коронавируса

Новый День00:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Футбол

«Зенит» не намерен отпускать легионеров из-за коронавируса

Сине-бело-голубые продолжат работу в штатном режиме до того, как завтра руководство Российской Премьер-лиги на своем совещании примет решение продолжать или нет чемпионат страны из-за ситуации с коронавирусом.
ODDS.ru 03:51
Происшествия

В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 10:23
Политика

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
Здоровье

В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае

Глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере отмены карантина.
Аргументы и Факты вчера в 23:19
Экономика

Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики

В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Политика

Россия закроет границу с Беларусью

Россия закроет границу с Беларусью Власти России приняли решение закрыть границу с Беларусью из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Медиазона 02:19
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63

В России за сутки коронавирус COVID-19 диагностировали еще у 4 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь вчера в 23:21
Общество

В волгоградских школах вводят свободное посещение

Уже с сегодняшнего дня в школах ввели свободное посещение по заявлению родителей.
ИА Городские вести. Волгоград 06:53
Политика

Парламент Украины продолжит работу, несмотря на карантин

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент на период карантина в стране из-за коронавируса не закрывается, депутаты продолжат работать до 3 апреля в комитетах.
РИА Новости 05:29
Экономика

В России запретят выпуск и обращение криптовалюты

Законопроект предусматривает запрет на выпуск и обращение криптовалюты в России, вводит ответственность за нарушение запрета.
Вести.Ru 04:54
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru вчера в 10:15
Единоборства

Нурмагомедов предложил закрыть его на арене с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный перенос его поединка с американцем Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.
РБК 05:31
Общество

«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
ПРАЙМ 07:41
Авто

Премьера нового кроссовера Kia Sorento пройдет в Facebook

Мировая премьера кроссовера KIA Sorento нового поколения состоится 19 марта 2020 года в формате прямой трансляции в социальной сети Facebook.
Автоновости дня 06:44
Шоу-бизнес

Петр Чернышев поселился в клинике, чтобы ухаживать за Заворотнюк

Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен проводит с супругой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе.
RuNews24.ru 07:49
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

RT на русском 06:31
Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения.
Lenta.ru 01:30
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

ТАСС вчера в 21:07
Происшествия

В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
РИА Новости 06:38
Общество

Петербургских школьников официально перевели на дистанционное обучение

С 17 марта петербургских школьников официально переводят на дистанционное обучение, сообщает издание «Фонтанка».
АиФ Санкт-Петербург 05:43
Общество

Apple во Франции оштрафовали на 1,1 млрд евро

Власти Франции оштрафовали американскую корпорацию Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства.
НТВ 06:55
Политика

Маас выступил против попыток США переманить ученых

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.
РИА Новости 06:52
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Матч ТВ 04:02
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть отложено

На 22 апреля в России запланировано всенародное голосование о внесении изменений в Конституцию страны.
Pravda.Ru 05:49
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Kaluga-poisk.ru 02:57
Политика

Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

Отношения США с Россией и распространение коронавируса стали центральными темами на теледебатах экс-вице-президента США Джозефа Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.
Вести ФМ 05:11
Авто

В России появился спортивный Hyundai Tucson N Line

Тарантас Ньюс 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное