Коронавирус
Эхо Москвы в ЕкатеринбургеЕкатеринбургских школьников и воспитанников детских садов пока не отправляют на дополнительные каникулы из-за коронавируса
В управлении городском образования агентству «Новый День» сообщили, что на данный момент такое решение не принято.
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Екатеринбургских школьников и воспитанников детских садов пока не отправляют на дополнительные каникулы из-за коронавируса
Эхо Москвы в Екатеринбурге02:29
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Футбол
«Зенит» не намерен отпускать легионеров из-за коронавируса
Сине-бело-голубые продолжат работу в штатном режиме до того, как завтра руководство Российской Премьер-лиги на своем совещании примет решение продолжать или нет чемпионат страны из-за ситуации с коронавирусом.
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В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
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В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае
Глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере отмены карантина.
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Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики
В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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Россия закроет границу с Беларусью
Россия закроет границу с Беларусью Власти России приняли решение закрыть границу с Беларусью из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
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Уже с сегодняшнего дня в школах ввели свободное посещение по заявлению родителей.
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Парламент Украины продолжит работу, несмотря на карантин
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент на период карантина в стране из-за коронавируса не закрывается, депутаты продолжат работать до 3 апреля в комитетах.
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В России запретят выпуск и обращение криптовалюты
Законопроект предусматривает запрет на выпуск и обращение криптовалюты в России, вводит ответственность за нарушение запрета.
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Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
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Нурмагомедов предложил закрыть его на арене с Фергюсоном
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный перенос его поединка с американцем Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.
Общество
«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Авто
Премьера нового кроссовера Kia Sorento пройдет в Facebook
Мировая премьера кроссовера KIA Sorento нового поколения состоится 19 марта 2020 года в формате прямой трансляции в социальной сети Facebook.
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Петр Чернышев поселился в клинике, чтобы ухаживать за Заворотнюк
Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен проводит с супругой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Общество
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В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
Происшествия
В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом
Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
Общество
Петербургских школьников официально перевели на дистанционное обучение
С 17 марта петербургских школьников официально переводят на дистанционное обучение, сообщает издание «Фонтанка».
Общество
Apple во Франции оштрафовали на 1,1 млрд евро
Власти Франции оштрафовали американскую корпорацию Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства.
Политика
Маас выступил против попыток США переманить ученых
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть отложено
На 22 апреля в России запланировано всенародное голосование о внесении изменений в Конституцию страны.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Политика
Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса
Отношения США с Россией и распространение коронавируса стали центральными темами на теледебатах экс-вице-президента США Джозефа Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.
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