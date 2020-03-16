Коронавирус
Российская газетаВ Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам. Департамент образования администрации города готовит соответствующее распоряжение, сообщили "РГ" в ведомстве.
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Екатеринбургских школьников и воспитанников детских садов пока не отправляют на дополнительные каникулы из-за коронавируса
Эхо Москвы в Екатеринбурге02:29
Внеплановые каникулы: в Екатеринбурге все школы и детсады посадили на карантин
КП - Екатеринбург03:40
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Новосибирск, 16 марта 2020, 08:30 — REGNUM Под наблюдением врачей в Новосибирский области из-за распространения коронавируса находятся 543 человека.
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Отличился Ивелин Попов с пенальти. В итоге: 1:3 в пользу «Локомотива», который поднимается на вторую строчку чемпионата России.
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