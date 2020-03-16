Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам. Департамент образования администрации города готовит соответствующее распоряжение, сообщили "РГ" в ведомстве.
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В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

Российская газета04:00

Мэр Екатеринбурга предложил закрыть школы и детсады города на карантин

Екатеринбург в интернете03:28

Екатеринбургских школьников и воспитанников детских садов пока не отправляют на дополнительные каникулы из-за коронавируса

Эхо Москвы в Екатеринбурге02:29

В Екатеринбурге принято решение о закрытии школ и садиков из-за коронавируса

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Внеплановые каникулы: в Екатеринбурге все школы и детсады посадили на карантин

КП - Екатеринбург03:40

Глава Екатеринбурга предложил закрыть все школы и садики города с 17 марта

Znak.com03:16

Завтра все школы и детсады Екатеринбурга закрывают на карантин по коронавирусу

Новый День03:11
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Ширер: «Ливерпулю» нельзя присуждать чемпионство, если сезон не будет доигран

Экс-форвард сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер заявил, что «Ливерпулю» нельзя присуждать чемпионство в текущем сезоне, если турнир не будет завершен из-за пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 03:49
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Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
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В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»

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Общество

«Тотальный диктант» перенесли на осень

Образовательная акция «Тотальный диктант» переносится на осень 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.
Сибирские Новости 03:27
Интернет

Microsoft создала собственный ресурс с данными о коронавирусе

В домене поисковой системы Microsoft Bing появилась еще одна интерактивная карта с данными о заболевших коронавирусом нового типа Covid-19.
Пульс Хакасии 03:55
Финансы

Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей

Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
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Симоньян заявила, что опять беременна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Instagram о своей беременности.
Московский Комсомолец 04:48
Экономика

В РФ готовят план первоочередных действий в связи с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до вечера 17 марта разработать план первоочередных действий из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:49
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 19:12
Общество

Первый канал начал снимать программы без зрителей

Первый канал из-за коронавируса с 16 марта начал снимать передачи без зрителей, сообщили в пресс-службе телекомпании.
Интерфакс 04:33
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ведомости 02:01
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

Более 500 человек в Новосибирской области отправили на карантин

Новосибирск, 16 марта 2020, 08:30 — REGNUM Под наблюдением врачей в Новосибирский области из-за распространения коронавируса находятся 543 человека.
REGNUM 01:30
Политика

Константин Лекомцев сложил полномочия депутата городской думы

Депутат Саратовской городской думы Константин Лекомцев («Единая Россия») написал заявление о сложении полномочий.
Четвертая Власть 03:12
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» на выезде

Отличился Ивелин Попов с пенальти. В итоге: 1:3 в пользу «Локомотива», который поднимается на вторую строчку чемпионата России.
ГЛАС.RU вчера в 15:48
Технологии

Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса

Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Piter.tv вчера в 15:45
Общество

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Аргументы недели 04:30
Финансы

Аналитик спрогнозировал изменения курса рубля в следующие два года

На уровне 75 рублей за доллар курс продержится практически до конца текущего года, считает экономист.
Газета.Ru 13 марта в 04:39
Общество

Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России

Как отмечает издание, "дочка" компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&bear и другими, отправила партнерам сообщение, в котором предупредила о возможном закрытии магазинов.
Газета.Ru 04:49
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В Петербурге осудили мужчину, который выбросил собаку из окна

ТАСС 04:18
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VALVE отменили турниры DotaPit Minor и Epicenter Major

Речь идёт о турнирах DotaPit Minor и Epicenter Major. Первый должен был состояться в хорватском Сплите с 23 по 26 апреля 2020 года.
Metaratings 01:04
Общество

В США приступили к испытанию вакцины от COVID-19 на людях

Первый из 45 молодых и здоровых волонтеров в США получит сегодня экспериментальную дозу вакцины от коронавируса.
BFM.ru 04:40
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Общество

Студентов в России рекомендовали переводить на дистанционное обучение

Российским вузам рекомендовано переводить студентов на дистанционное обучение.
BFM.ru вчера в 13:15
Общество

Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.
Вести.Ru 03:25
Хоккей

«Барыс» отказался участвовать в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

РБК 04:02
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