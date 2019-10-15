Происшествия

Вести.RuВести.RuЕкатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

О причинах гибели пока что ничего не сообщается. Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице. Спустя сутки кроссовер нашли у перекупщиков в Челябинске, при осмотре в салоне были обнаружены замытые следы крови.
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