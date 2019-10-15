Происшествия
Вести.RuЕкатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
О причинах гибели пока что ничего не сообщается. Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице. Спустя сутки кроссовер нашли у перекупщиков в Челябинске, при осмотре в салоне были обнаружены замытые следы крови.
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Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
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Саудовский оркестр приветствовал Путина странным набором звуков
В начале встречи российского лидера с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом в Эр-Рияде королевский оркестр приветствовал дорогого гостя национальным гимном.
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Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
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Футбол
Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
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Мэттьюс — о Михееве: теперь мы едим суп каждый день. Это дело его рук
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал игру российского новичка команды Ильи Михеева.
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Из галереи Сан-Франциско украдена гравюра Сальвадора Дали
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Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
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Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
США ввели санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет Министерству финансов и Госдепу ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных турецких чиновников, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
МИР 24 01:00
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
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В Индии нашли похороненного заживо младенца
В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.
Lenta.ru вчера в 23:04
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
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Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы
Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
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Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия 13 октября в 19:18
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
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Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
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Русский борщ признали орудием российской пропаганды
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Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
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Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд
Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
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Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС вчера в 05:27
Футбол
Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22
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Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио
Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
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