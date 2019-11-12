Общество
РИА НовостиЕкатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате. Ранее Малахов рассказал, что во времена работы на Первом канале он получал около 50 тысяч долларов в месяц.
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Общество
ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.
ТАСС 09:40
Спорт
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Риди в интервью RFI заявил, что ВАДА провело работу по изучению данных московской антидопинговой лаборатории и выявили манипуляции, что "видно воочию".
Pravda.Ru 02:23
Армия и оружие
Пентагон сделал выбор в пользу высокоточного оружия
Независимая газета 10 ноября в 09:02
Политика
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
«Референдум ввел смертную казнь в Белоруссии, только референдум может ее отменить», — заявил Лукашенко, отметив, что страна двигается в этом направлении.
РБК 11:49
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Политика
Украина призналась в провале переговоров по транзиту газа
"Похоже, российская сторона, используя различные предлоги, подводит нас к мысли, что в принципе серьезно разговаривать о контракте не готова", – считает пан Коболев.
Утро.ru 11:35
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
REGNUM 05:03
Армия и оружие
Системой ТОС-2 вооружат армию России к 2020 году
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов рассказал о том, что завершение разработки ТОС-2 планируется к празднованию 75-летия Подебы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 16:25
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Футбол
Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне»
Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что разочарован своим текущим положением в команде.
RT на русском 16:29
Интернет
Facebook запускает сервис онлайн-платежей
Facebook Pay будет запущен на текущей неделе в соцсетях Facebook и Instagram. Воспользоваться им смогут пока только пользователи в США.
Rambler News Service 14:18
Армия и оружие
СРОЧНО: Комбриг ВСУ подорвался на мине
Командир 128 отдельной горно-пехотной бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев подорвался на мине, сообщают украинские СМИ.
Rusvesna.su 16:28
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
iReactor вчера в 22:14
Здоровье
Медики выявили, какие продукты разжижают кровь и уменьшают ее сгустки
ToDay News Ufa 10 ноября в 13:22
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее за бардак
Актер снова эпатирует публику По соцсетям стало распространяться очередное скандальное видео с участием звезды "Жмурок" Алексея Панина.
WomanHit.ru 07:44
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru вчера в 06:35
Армия и оружие
Возросло число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа
Московский Комсомолец 16:07
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Футбол
Слуцкий сообщил о разводе с женой
Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад.
Нева Спорт 09:20
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
При строительстве космодрома «Восточный» Путин указал на воровство
В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин заявил о хищениях при строительстве космодрома «Восточный».
Моя Москва.онлайн вчера в 05:03
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Футбол
Хорошо ли русскому в «Зените» — исследование Nevasport
Nevasport решил проверить — правда это или нет.
Нева Спорт 04:06
Общество
Глава Минприроды назвал регионы на грани «мусорного коллапса»
Особое внимание министр рекомендовал обратить тем регионам, где уже были зафиксированы случаи некачественной работы региональных операторов.
News.ru 03:46
Технологии
СМИ: мобильное приложение не станет заменой паспорту в виде карты
Электронные паспорта в виде мобильного приложения не смогут полностью заменить физический документ, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 16:03