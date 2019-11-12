Общество

РИА НовостиРИА НовостиЕкатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате. Ранее Малахов рассказал, что во времена работы на Первом канале он получал около 50 тысяч долларов в месяц.
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Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова

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«Я таких денег не видела»: Андреева удивилась заработкам Малахова

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:37, Ашберн
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Екатерина Андреева
Российская ведущая
Телеведущая информационной программы «Время» на «Первом канале» с января 1997 года.
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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