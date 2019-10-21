Политика

ВедомостиВедомостиЕкатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
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Екатерина Шульман
Российский политолог
Российский политолог, специалист по проблемам законотворчества. Кандидат политических наук, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ. Ведущий авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы». Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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