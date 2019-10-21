Политика
ВедомостиЕкатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Гаджеты
В Xiaomi рассказали о необычной функции динамика в Redmi 8 и Redmi 8A
Ранее представители компании заявили, что в устройствах установлены «супердинамики», а теперь в социальной сети Weibo написали, что они еще могут самоочищаться.
Astera вчера в 21:27
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Гаджеты
Компания Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
UfacityNews.ru вчера в 19:39
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 12:46
Происшествия
В Красноярске автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Сотрудники коммунальных служб устраняют аварию. На ул. Мичурина образовалась большая пробка.
ТВК 02:05
Политика
Нетаньяху не смог сформировать правительство
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат на создание правительства президенту страну Реувену Ривлину.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Технологии
Роскачество рассказало, что делать при краже смартфона
Сотрудники Роскачества рассказали, что нужно делать в случае, если у вас украли смартфон. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
АБН вчера в 09:51
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Спорт
Васильев оценил критерии отбора в сборную России по биатлону
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением по поводу критериев отбора в сборную России по биатлону на сезон-2019/20.
Нева Спорт вчера в 16:10
Здоровье
Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя
Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело вчера в 18:57
Политика
Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России
Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец.
RT на русском вчера в 18:46
Армия и оружие
Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия вчера в 15:56
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Происшествия
На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек
Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 02:09
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК вчера в 18:47
Космос
МГТУ имени Баумана раскрыл характеристики третьего спутника «Бауманец»
МГТУ имени Баумана создавал спутники "Бауманец" совместно с НПО машиностроения.
РИА Новости 19 октября в 23:03
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 20 октября в 09:15
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Авто
Автомобили каршеринга стали продавать пользователям
Каршеринг YouDrive с сегодняшнего дня начинает "взаимовыгодное сотрудничество" со своими клиентами.
Новые автомобили вчера в 07:23
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Газета.Ru вчера в 21:53
Происшествия
21-летняя сахалинка передумала платить за приобретенный автомобиль и стала фигуранткой уголовного дела
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Сахалин.Инфо 02:01
Авто
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой
Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета вчера в 15:32