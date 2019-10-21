Политика
Газета.RuПутин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. В состав совета включен журналист Кирилл Вышинский.
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Все, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Павел Чиков, Илья Шаблинский, мои поздравления. Остальным труднее.
— Екатерина Шульман, российский политологМосковский Комсомолец вчера в 19:41
с чего всё началось
«Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев <...> назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека», – об этом 21 октября сообщается на сайте совета.Фонтанка.Рувчера в 14:29
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия
В ходе протестов, переросших в беспорядки, в Чили погибли три человека
REGNUM 20 октября в 07:10
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Арсенал»
Soccer.ru вчера в 20:54
Происшествия
В Забайкалье осудят банду, совершившую убийства 14 человек в 90-е годы
«Фигуранты уголовного дела совершили убийства 14 лиц на территории Читинской и Иркутской областей, в том числе в мае 2005 года убийство в Чите Константина Ключевского и Евгения Жарова, которые, согласно материалам дела, ранее выступали организаторами и лидерами данной преступной группы», — пояснили следователи.
REGNUM вчера в 10:34
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Авто
Группа Volkswagen «сошлёт» Шкоду в бюджетный сегмент
Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.
Драйв вчера в 16:00
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 20 октября в 06:45
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что не всегда необходимо остро реагировать на все политические процессы, происходящие не в пользу государства.
News-24.ru вчера в 07:54
Наука
Синтез-газ предложили производить с помощью «искусственного листа»
Ученым удалось создать систему, которая производит синтез-газ из углекислого газа и воды под действием солнечного света.
Индикатор вчера в 20:03
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета 20 октября в 03:00
Происшествия
Киевский аэропорт закрыли из-за аммиака
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве приостановил обслуживание пассажиров из-за вредных веществ в воздухе.
Российская газета вчера в 23:10
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ вчера в 10:09
Авто
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой
Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета вчера в 15:32
Авто
Россияне потратили более 44 млрд рублей на люксовые автомобили
Как сообщает «Автостат Инфо», оборот с продаж новых машин люкс-сегмента в РФ за 9 месяцев текущего года составил 44,3 млрд рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru вчера в 15:51
Политика
Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»
ТВ Центр вчера в 15:12
Армия и оружие
Покидающих Сирию американских военных закидали камнями и помидорами
Жители Сирии, курды, забросали камнями и помидорами покидающих страну военных США.
БИЗНЕС Online вчера в 19:58
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 20 октября в 12:55
Общество
Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года
В Роспатенте назвали самую необычную заявку на патент, которая поступила в этом году.
Вести ФМ вчера в 05:47
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru 20 октября в 15:57
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Кино
Мединский объявил о запуске базы данных по господдержке киноотрасли
Российская газета вчера в 11:56
Происшествия
Следователи назвали возможную причину истощения девочки из Орла
12-летняя девочка, доставленная с истощением в больницу в Орле, страдает из-за врожденного генетического заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Владимира Полякова.
Аргументы и Факты вчера в 19:18
Политика
МИД обвинил США в невыдаче виз половине делегации России в комитет ООН
Восемь представителей Минобороны, «Роскосмоса» и МИДа не получили визы США для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН (по вопросам разоружения).
РБК вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине
Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru вчера в 15:51
Футбол
«Оренбург» хочет переиграть матч с «Крыльями Советов»
Свободная Пресса вчера в 18:11
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня вчера в 06:00