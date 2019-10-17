с чего всё началось

Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.

El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

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Экономика Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Политика Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост в рамках осенней ротации глав регионов.

Армия и оружие Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.

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Происшествия Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.

Политика Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».

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Авто Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.

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Космос Первый космический лифт появится к 2050 году Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.

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Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.

Авто «Красивые» автомобильные номера предложили продавать через госуслуги В Минэкономразвития предложили другой вариант - выдавать такие номера через 30-дневный аукцион.