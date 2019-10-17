Общество

ВедомостиВедомостиEl Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
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