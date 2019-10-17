Общество
ВедомостиEl Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
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Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 13:08
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM 15:30
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Политика
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии Хайко Мааса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо оскорбил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, обвинив его в дилетантизме и профнепригодности.
REGNUM 12:40
Технологии
ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России
Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 09:00
Армия и оружие
NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции
На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru вчера в 02:25
Хоккей
Вашингтон Кэпиталз — Торонто Мейпл Лифс 4:2
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу хозяев на 26-й минуте забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Джон Карлсон и Карл Хагелин.
Чемпионат 20:30
Политика
Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.
Российская газета 19:47
Наука
Найдены два новых вида фарфоровых крабов
Исследователи из Смитсоновского института тропических исследований нашли два новых вида фарфоровых крабов — Polyonyx socialis, обитающий в Южно-Китайском море Вьетнама, и Petrolisthes virgilius из Карибского бассейна.
Индикатор 10:43
Армия и оружие
В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.
Известия 05:54
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Политика
В ООН возмущены невыдачей США виз российским дипломатам
Как сообщил заместитель нашего постпреда Геннадий Кузьмин, большинство государств, в том числе и руководство ООН, согласились с позицией России - США не выполняет свои визовые обязательства в рамках соглашения о штаб-квартире.
ТВ Центр 04:43
Авто
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos
В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:29
Хоккей
Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом
Спорт БИЗНЕС Online 01:46
Армия и оружие
Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии
Журналистская правда вчера в 11:45
Игры
The Outer Worlds может выйти на Nintendo Switch в 2020 году
Cyber.sports.ru вчера в 06:18
Политика
Парубий заявил о «навязывании» Западом Украине условий по Донбассу
Бывший глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что некоторые западные политики оказывают давление на лидера Украины Владимира Зеленского и навязывают условия по Донбассу.
RT на русском 20:19
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R вчера в 06:08
Авто
В России началось производство купе-кроссовера Haval F7x
Китайский автопроизводитель Haval объявил о начале серийного производства на своем российском заводе в Тульской области нового купе-кроссовера F7x.
Известия 10:23
Политика
Зеленский выдвинул условия реализации Киевом формулы Штайнмайера
"Президент не может обеспечить развод боевых подразделений" Напомним, Киев дал своё согласие на имплементацию формулы Штайнмайера 1 октября на переговорах в Минске.
RT на русском 13:36
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument 04:08
Политика
МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Авто
УАЗ Патриот оснастят революционными опциями
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось сразу несколько новых патентов для внедорожников УАЗ.
Тарантас Ньюс вчера в 06:00
Экономика
Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги
Шесть банков в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге с 2020 года могут начать предоставлять госуслуги, что позволит улучшить качество государственных сервисов.
Известия 17:59