Общество
ВедомостиEl Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
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Власти Венесуэлы рассматривают вариант передачи контроля над основной нефтедобывающей компанией страны Petroleros de Venezuela (PDVSA) российской «Роснефти», сообщает El Nacional.РБКвчера в 15:51
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