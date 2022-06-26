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El País: в НАТО обсуждают крупнейшее со времен холодной войны военное развертывание

Журналисты испанской газеты El País рассказали, что на предстоящем саммите в Мадриде страны-члены НАТО могут принять решение о крупнейшем военном развертывании со времени окончания холодной войны.
Военное дело
По данным источников испанской газеты Pais
, часть натовских стран хочет перейти сменить нынешнее присутствие на востоке альянса в виде боевых групп на бригады.
Live24
НАТО на саммите в Мадриде 28-30 июня намеревается придать импульс увеличению военных бюджетов союзников.
ТАСС
Как пишет газета, некоторые союзники даже поднимают вопрос о размещении дивизий под командованием генералов, что предполагает присутствие до 15 тыс. военных.
ТАСС

Подробнее о событии

Pais: на саммите НАТО в Мадриде обсудят вопрос о крупнейшем развертывании вооруженных сил
РИА Новости04:38
El País: НАТО обсуждает крупнейшее со времен холодной войны военное развертывание
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El País: НАТО обсуждает крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
РЕН ТВ04:28
El País: НАТО готово к крупнейшему военному развертыванию со времен холодной войны
Газета.Ru04:08
El País: на саммите НАТО обсудят крупнейшее со времен холодной войны военное развертывание
Общественная служба новостей04:06
El País: НАТО может принять решение о крупнейшем военном развертывании
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El País: НАТО обсуждает крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
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