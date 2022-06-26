Военное делоEl País: в НАТО обсуждают крупнейшее со времен холодной войны военное развертываниеЖурналисты испанской газеты El País рассказали, что на предстоящем саммите в Мадриде страны-члены НАТО могут принять решение о крупнейшем военном развертывании со времени окончания холодной войны.Военное делоПо данным источников испанской газеты Pais, часть натовских стран хочет перейти сменить нынешнее присутствие на востоке альянса в виде боевых групп на бригады.Live24НАТО на саммите в Мадриде 28-30 июня намеревается придать импульс увеличению военных бюджетов союзников.ТАССКак пишет газета, некоторые союзники даже поднимают вопрос о размещении дивизий под командованием генералов, что предполагает присутствие до 15 тыс. военных.ТАССЧитать далееСвернутьВоенное делоВоенное делоПолитРоссияLife.ruРЕН ТВКомсомольская правдаПолитическая ЭкспертизаПрофильГазета.RuИА Красная ВеснаАбзацПолитика СегодняLive24ФАНВечерняя МоскваПодробнее о событииPais: на саммите НАТО в Мадриде обсудят вопрос о крупнейшем развертывании вооруженных силРИА Новости04:38El País: НАТО обсуждает крупнейшее со времен холодной войны военное развертываниеМосковский Комсомолец03:44El País: НАТО обсуждает крупнейшее военное развертывание со времен холодной войныРЕН ТВ04:28El País: НАТО готово к крупнейшему военному развертыванию со времен холодной войныГазета.Ru04:08El País: на саммите НАТО обсудят крупнейшее со времен холодной войны военное развертываниеОбщественная служба новостей04:06El País: НАТО может принять решение о крупнейшем военном развертыванииАргументы и Факты04:30El País: НАТО обсуждает крупнейшее военное развертывание со времен холодной войныТАСС03:07Показать ещёОценить342Поделиться