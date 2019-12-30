Культура
РИА Новости«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой. В 2009 году певица объявила о прекращении гастрольной деятельности.
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Я согласен, сцена — не место для жалости. Я, как артист, который столько лет не может ничего спеть нигде, я могу позволить себе сказать все, что я думаю. Все какие-то уставшие, озлобленные. Вы талантливые люди, ваше время просто ушло.
— Прохор Шаляпин, российский певецНТВ вчера в 06:49
с чего всё началось
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение на сцену Пугачёвой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость. В студии программы «Звезды сошлись» его мнение вызвало у артистов шок и негодование.НТВвчера в 06:49
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«Еле дышит на сцене»: музыкальный критик жестко осудил Пугачеву за концерты
Телеканал 360°вчера в 21:41
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