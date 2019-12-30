Культура

РИА НовостиРИА Новости«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой. В 2009 году певица объявила о прекращении гастрольной деятельности.
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Прохор Шаляпин
Я согласен, сцена — не место для жалости. Я, как артист, который столько лет не может ничего спеть нигде, я могу позволить себе сказать все, что я думаю. Все какие-то уставшие, озлобленные. Вы талантливые люди, ваше время просто ушло.
— Прохор Шаляпин, российский певецНТВ вчера в 06:49
с чего всё началось

«Народ уже ненавидит этих артистов»: Шаляпин и Соседов прогоняют «немощных» звезд со сцены

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение на сцену Пугачёвой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость. В студии программы «Звезды сошлись» его мнение вызвало у артистов шок и негодование.
НТВвчера в 06:49

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«Еле дышит на сцене»: музыкальный критик жестко осудил Пугачеву за концерты

Телеканал 360°вчера в 21:41

На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой

Lenta.ruвчера в 19:32

«Еле дышит на сцене»: критик высказался против концертов Пугачевой

РЕН ТВвчера в 18:26

Критик Соседов осудил Пугачеву и Ротару за концерты

URA.Ruвчера в 18:14

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

РИА Новостивчера в 17:44

«Это невозможно смотреть»: Соседов раскритиковал концерты Пугачёвой

News.ruвчера в 11:52

«Народ уже ненавидит этих артистов»: Шаляпин и Соседов прогоняют «немощных» звезд со сцены

НТВвчера в 06:49
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Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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В России уже в ближайшее время введут новый штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной дороге.
AutoNews 27 декабря в 01:50
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Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК вчера в 15:47
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В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Общество

Калужских водителей предупредили об ухудшении погоды

ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск просит водителей планировать поездки с учетом погодных условий: - Отправляясь в поездку, не забудьте проверить техническое состояние транспортного средства, а также обеспечить наличие теплых вещей и мобильных средств связи.
Калужские новости 27 декабря в 01:32
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
RT на русском 28 декабря в 09:20
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru 28 декабря в 21:58
Футбол

Роналду стал лучшим футболистом 2019-го по версии Globe Soccer Awards

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", получил престижную награду за выдающиеся достижения в футболе Globe Soccer Awards в 2019 году.
VSE42.RU вчера в 21:29
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Гаджеты

Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста

Профиль вчера в 10:05
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

РИА Новости вчера в 02:17
Общество

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

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РБК вчера в 11:28
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Политика

В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
РИА Новости вчера в 14:15
Общество

В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
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Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Известия вчера в 20:06
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС вчера в 18:04
Общество

«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 10:46
Хоккей

«Салават Юлаев» вылетел из «Кубка Шпенглера»

Накануне ночью «Салават Юлаев» провёл пре-полуфинальный матч на «Кубке Шпенглера».
UfacityNews.ru вчера в 22:09
Происшествия

СК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

РБК вчера в 21:04
Общество

Москвичей предупредили о метели и гололедице

Москва 24 00:24
Происшествия

Стрельба в Техасе: в больнице умер раненый прихожанин

Вести.Ru вчера в 22:12
Политика

Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс вчера в 07:07
Происшествия

СМИ сообщили о найденном на улице в Подмосковье раздетом ребенке

24 декабря СМИ сообщили, что жильцы одного из домов в подмосковных Мытищах нашли возле лифта коробку, в которой оказалась новорожденная девочка.
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Авто

Продажи автомобилей в Петербурге упали на 3%

Телеканал Санкт-Петербург 27 декабря в 05:28
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Названо главное условие для похудения

Нарушение сна обращает процесс обмена веществ вспять, в итоге даже самая усиленная тренировка и правильное питание оказываются бессильными, отметила Ваулина.
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В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
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Россиянам напомнили об опасности отравления новогодними салатами

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение салатов, одного из главных блюд на праздничном столе, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:38
Экономика

Российские миллиардеры рекордно разбогатели

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
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Сергей Соседов
Российский журналист
Российский и украинский журналист, музыкальный критик, член Союза журналистов Москвы.
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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