Будьте в Плюсе

Electrolux продаст российское подразделение

Шведский производитель бытовой техники Electrolux сообщил, что продаст российское подразделение местным управляющим, сумма сделки не разглашается.
Коммерсантъ
Компания потеряет от ухода с рынка страны 350 миллионов крон (около 32,5 млн долларов), данный убыток будет отражен в третьем квартале 2022 года, говорится на официальном сайте
.
Аргументы и Факты
Выделяемая компания продолжит заниматься обслуживанием продукции Electrolux, проданной ранее в России.
Интерфакс
В 2021 году продажи Electrolux в России составили 4% от общего объема в Европе и 1,6% — в мире, сообщает пресс-служба Electrolux.
Кубань 24

Подробнее о событии

Electrolux продаст российское подразделение
Коммерсантъвчера в 14:39
Electrolux решил уйти из России
ТАССвчера в 06:53
Electrolux уйдет с российского рынка
Интерфаксвчера в 07:22
Шведская Electrolux решила передать свои активы в России местному руководству
RT на русскомвчера в 07:21
Electrolux сообщила об уходе с российского рынка
Газета.Ruвчера в 07:11
Electrolux решил полностью уйти из России
РБКвчера в 07:56
Аналитик Муртазин: Electrolux может быть заменена на российском рынке на более дешевые аналоги
Известиявчера в 07:44

Интересное

Украинские войска в последние два часа продолжают обстрелы Запорожской АЭС

За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум четыре прилета "тяжелого", — заявил он. Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ.
РИА Новостивчера в 16:57

Siemens Energy заявила об отсутствии техпричин для остановки Nord Stream

В немецкой компании Siemens Energy, которая обслуживает турбины для газопровода «Северный поток», не увидели в заявлении «Газпрома» о прекращении прокачки технических причин, сказал РБК представитель компании.
РБКвчера в 16:57

TNI: Запад ошибся, проигнорировав предостережения Путина 2007 года о нерасширении НАТО

Купчан вспомнил о Мюнхенской речи президента России Владимира Путина, в рамках которой он в 2007 году назвал расширение НАТО серьезной провокацией.
Lenta.ruвчера в 16:55

В ФРГ восемь полицейских пострадали в ходе протестов против отправки оружия на Украину

В немецком городе Кассель в ходе протестов против отправки вооружений на Украину пострадали восемь полицейских.
RT на русскомвчера в 16:43

Кокорин заявил, что играть за «Арис» с «Олимпиакосом» было легко

Российский нападающий Александр Кокорин прокомментировал дебют за "Арис" в матче 2-го тура чемпионата Кипра против "Олимпиакоса" (5:0).
Спорт-Экспрессвчера в 15:59

Экс-член Совбеза Украины оценил потери украинской армии в сотни тысяч

Бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос в интервью с интернет-изданием UMN заявил, что потери Украины с февраля достигают «сотен тысяч погибших».
РБКвчера в 12:55

В Steam бесплатно раздают Mafia: The City of Lost Heaven

Выход оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven состоялся в 2002 году.
The GEEKвчера в 16:50

«Газпром» полностью остановил «Северный поток» до устранения неисправности турбины

"Газпром" уже направил президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.
РИА Новостивчера в 13:12

Минюст включил музыканта Макаревича и украинского журналиста Гордона в реестр иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыканта и телеведущего Андрея Макаревича*, украинского журналиста Дмитрий Гордона* и журналистку Катерину Гордееву*, следует из перечня на сайте ведомства.
РИА Новостивчера в 14:36

Журналист Семен Пегов задержан в Москве

Семен Пегов, основатель Telegram-канала WarGonzo, задержан в Москве. Об этом сообщает сам проект WarGonzo.
Коммерсантъ17:11