Игры
Актуальные НовостиElectronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons
Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн». Соответственный пост студия сделала на своей странице в социальной сети Twitter.
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На радость фанатам Rogue Squadron — авторы Battlefront 2 анонсировали Star Wars: Squadrons
Городской портал Новый Нижний12 июня в 18:00
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 20:17, Ашберн
Здоровье
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
Прирост числа зараженных коронавирусом продолжается в семи районах Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
Sibnet Новости 00:06
Космос
57 лет назад первая женщина-космонавт полетела в космос
16 июня 1963 года, состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Парламентская газета 18:27
Энергетика
В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40
Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи назвал мечтой рост цен на нефть свыше $40 за баррель после заключения сделки ОПЕК+.
РБК 19:59
Здоровье
Доктор Мясников высказался о второй волне коронавируса
Коронавирус вполне может к нам вернуться вместе с волной, ОРЗ, приходящей ежегодно осенью, примерно с октября по ноябрь.
SMINEWS в Иванове 19:29
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс 11:41
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Футбол
Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции
Бразильский нападающий Вагнер Лав может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru 18:31
Политика
В Германии прокомментировали слова Трампа о защите от России
В рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям посол ФРГ в США Эмили Хабер ответила американскому президенту Дональду Трампу на слова о защите от РФ.
RuNews24.ru 19:58
Технологии
Вакцины от коронавируса не остановят эпидемию
Опрошенные ученые не верят, что первые вакцины против коронавируса смогут остановить эпидемию.
Газета DAILY 13:00
Армия и оружие
Израиль ответил на запущенную из сектора Газа ракету
Обстрел военных постов и подземной структуры ХАМАС произвели израильские танки и беспилотник в ответ на запуск ракеты с территории сектора Газа, 15 июня сообщает пресс-служба армии Израиля.
ИА Красная Весна 16:17
Армия и оружие
Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»
Военное дело 13 июня в 03:08
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Экономика
Morgan Stanley прогнозирует быстрое восстановление мировой экономики
Мировой ВВП вернется к докризисным значениям до конца 2020 года, экономика растет, считают экономисты Morgan Stanley.
ИА Красная Весна 17:03
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 18:02
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей 13:58
Финансы
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 18:57
Политика
Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал выходить на английском телеканале ВВС.
РИА Новости 17:31
Здоровье
США отказались от препарата против малярии при борьбе с коронавирусом
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 14:02
Общество
Польша открыла границу для отдельных категорий россиян
По данным Варминско-Мазурского пограничного управления, несколько категорий граждан РФ смогут пересекать границу в Безледах и Гжехотках.
News.ru 10:20
Здоровье
Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID
Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.
РБК 20:00
Интернет
В WhatsApp появилась функция электронных платежей
Американская компании Facebook, которой принадлежит мессенджер WhatsApp, запустила в нем сервис денежных переводов.
Известия 18:11
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Общество
Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат
Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
Дни24 вчера в 01:46
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv 13 июня в 08:09