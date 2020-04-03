Экономика

ИзвестияИзвестияЕлена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.
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с чего всё началось

Батурина вернула себе лидерство в списке богатейших женщин России по оценке Forbes Real-Time

В феврале 2020 года владелица 100% акций компании Wildberries Татьяна Бакальчук обошла Елену Батурину в списке богатейших россиянок: ее состояние Forbes оценил в $1,4 млрд в то время, как у Батуриной было $1,2 млрд.
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Курские известия 07:44
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Возвращение указанных товаров в перечень означает, что их производство и продажа будут разрешены в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
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Возобновление Английской премьер-лиги (АПЛ) перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.
Газета.Ru 11:35
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Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
Газета.Ru вчера в 17:30
Происшествия

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Минпромторг России призвал регионы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта с товарами.
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Общество

Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян

Россия приостанавливает все международные авиарейсы для вывоза россиян из-за границы.
Газета.Ru 11:32
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Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Общество

Изолированным от коронавируса волгоградцам разрешили ездить на дачу

Волгоградцам разрешили самоизолироваться на дачах и в загородных домах.
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Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
РБК 09:42
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NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков

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Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров считает, что вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна прекратиться к лету 2020 года.
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Группа Little Big даст онлайн-концерт

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В ДНР ужесточили режим повышенной готовности

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Экономика

ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

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Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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