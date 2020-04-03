Экономика

ИзвестияИзвестияЕлена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.
Читать в источнике
Комментировать195
с чего всё началось
Издание оценило
 состояние Батуриной в 1,3 миллиарда долларов, а стоимость активов Бакальчук за прошедший месяц снизилась до одного миллиарда долларов.
РИА Новости05:38

Подробнее о событии

Брат Батуриной пожелал самой богатой женщине России стать еще богаче

Известия07:58

Батурина вернула себе статус богатейшей женщины России по версии Forbes

РБК05:01

Елена Батурина вернула первое место в списке богатейших женщин по версии Forbes

ТАСС05:29

В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

РИА Новости05:38

Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России

Коммерсантъ04:48

Батурина вернула себе лидерство в списке богатейших женщин России по оценке Forbes Real-Time

Forbes03:00

Новые лица рейтинга богатейших россиянок 2020

Свободная Пресса31 марта в 15:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Музыка

Меладзе спел армянскую «Ов сирун, сирун» для Мишустина Видео

Rusarminfo.ru 05:37
Шоу-бизнес

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Экспресс газета 07:10
Общество

Меркель вернулась на рабочее место после карантина

Глава правительства Германии Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место.
Известия 06:58
Происшествия

Пожилой мужчина излечился от коронавируса в Тверской области

Напомним, что 27 марта в Тверской области после выздоровления от коронавируса выписали семейную пару – мужчину и женщину 37-ми и 35-ти лет.
АиФ Тверь 12:07
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
Футбол

Егоров прокомментировал конфликт Дзюбы и Уткина

Напомним, что форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался по поводу своего отношения к журналисту Василию Уткину, который называет «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.
ODDS.ru вчера в 08:22
Энергетика

Путин предупредил о риске дефицита нефти

Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
RT на русском 12:42
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.
RT на русском 08:14
Общество

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Коммерсантъ 12:26
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
РИА Новости 01 апреля в 11:14
Политика

Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Недвижимость.RU 06:41
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Здоровье

Борскую ЦРБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом

Борскую ЦРБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом. Мужчина поступил в больницу с лёгочным заболеванием.
Нижегородская Правда 05:57
Армия и оружие

В армии Украины отменили ежегодные отпуска

Сообщается, что, в том числе, введены ограничения по предоставлению отпусков для сдачи экзаменов в гражданских вузах.
Московский Комсомолец 09:46
Армия и оружие

В ДНР заявили о 140 нарушениях перемирия силовиками за неделю

РИА Новости 08:08
Футбол

Хендерсон организует фонд помощи в борьбе с коронавирусом

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон организует кризисный фонд помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Daily Mail.
Евро-футбол.ру 10:11
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на машины Lada в апреле

«АвтоВАЗ» рассказал о скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в апреле на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 02:19
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр вчера в 15:12
Политика

Рейтинги Путина выросли после обращения к нации

Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
9111.ru 12:29
Армия и оружие

Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России

Корабль Черноморского флота «Сметливый» внесли в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Телеканал 360° 06:33
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru 10:49
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Энергетика

Российские нефтяники приготовились пойти на попятную

Представители нефтяной отрасли России приготовились сокращать добычу нефти совместно с Саудовской Аравией и другими крупнейшими производителями, чтобы вернуть цены на нефть на приемлемый и выгодный для себя уровень.
Lenta.ru 10:09
Религия

Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление»

Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление", которая традиционно перед "субботой Акафиста" приносится из крестового Владимирского храма в Патриаршией резиденции в Чистом переулке в Елоховский собор.
Российская газета 11:44
Армия и оружие

Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии

Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация.
Вести.Ru 12:05
Общество

Изолированным от коронавируса волгоградцам разрешили ездить на дачу

Волгоградцам разрешили самоизолироваться на дачах и в загородных домах.
V1.ru 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное