Экономика
ИзвестияЕлена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.
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с чего всё началось
Издание оценило состояние Батуриной в 1,3 миллиарда долларов, а стоимость активов Бакальчук за прошедший месяц снизилась до одного миллиарда долларов.РИА Новости05:38
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Музыка
Меладзе спел армянскую «Ов сирун, сирун» для Мишустина Видео
Шоу-бизнес
Певица Алекса увела жениха у беременной подруги
Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Общество
Меркель вернулась на рабочее место после карантина
Глава правительства Германии Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место.
Происшествия
Пожилой мужчина излечился от коронавируса в Тверской области
Напомним, что 27 марта в Тверской области после выздоровления от коронавируса выписали семейную пару – мужчину и женщину 37-ми и 35-ти лет.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Футбол
Егоров прокомментировал конфликт Дзюбы и Уткина
Напомним, что форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался по поводу своего отношения к журналисту Василию Уткину, который называет «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.
Энергетика
Путин предупредил о риске дефицита нефти
Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
Политика
Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Здоровье
Борскую ЦРБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом
Борскую ЦРБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом. Мужчина поступил в больницу с лёгочным заболеванием.
Армия и оружие
В армии Украины отменили ежегодные отпуска
Сообщается, что, в том числе, введены ограничения по предоставлению отпусков для сдачи экзаменов в гражданских вузах.
Футбол
Хендерсон организует фонд помощи в борьбе с коронавирусом
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон организует кризисный фонд помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Daily Mail.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на машины Lada в апреле
«АвтоВАЗ» рассказал о скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в апреле на максимально выгодных условиях.
Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве
Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
Политика
Рейтинги Путина выросли после обращения к нации
Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Армия и оружие
Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России
Корабль Черноморского флота «Сметливый» внесли в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Энергетика
Российские нефтяники приготовились пойти на попятную
Представители нефтяной отрасли России приготовились сокращать добычу нефти совместно с Саудовской Аравией и другими крупнейшими производителями, чтобы вернуть цены на нефть на приемлемый и выгодный для себя уровень.
Религия
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление»
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление", которая традиционно перед "субботой Акафиста" приносится из крестового Владимирского храма в Патриаршией резиденции в Чистом переулке в Елоховский собор.
Армия и оружие
Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии
Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация.
Общество
Изолированным от коронавируса волгоградцам разрешили ездить на дачу
Волгоградцам разрешили самоизолироваться на дачах и в загородных домах.