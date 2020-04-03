с чего всё началось

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Энергетика Путин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей "По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.

Общество У дочери Охлобыстина нашли коронавирус У 22-летней дочери Ивана Охлобыстина Анфисы обнаружили коронавирус, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Происшествия Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Спорт Главный тренер сборной России заражен коронавирусом Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Политика Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии На прошлой неделе в поддержку "коронабондов" выступил президент Франции Макрон, а во время последнего саммита лидеров Евросоюза французский лидер устроил настоящую перепалку (по системе видеосвязи, ибо саммит проходил виртуально), разругавшись с лидерами более зажиточных стран Европы как раз из-за вопроса взятия совместных долгов на борьбу с кризисом.

Футбол «Бавария» объявила о продлении контракта с Фликом Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подписал новый контракт с клубом до 2023 года. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Происшествия В Чувашии возбуждено уголовное дело против заболевшей коронавирусом «У фигурантки официально зафиксировано заражение коронавирусом, ей инкриминируется нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло повлечь по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»,— отметили в ведомстве.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Наука Квантовую механику связали с специальной теорией относительности Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Космос Если Солнце погаснет, то Земля выживет: радиоактивность может сделать планеты обитаемыми Исследователи предположили, что часть планет, особенно те из них, которые образуются возле центра Млечного Пути, могут располагать достаточным количеством изотопов, чтобы самостоятельно генерировать необходимое количество тепла, не позволяющее поверхности планеты превратиться в безжизненный лед.