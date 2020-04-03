Экономика
ИзвестияЕлена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.
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с чего всё началось
Издание оценило состояние Батуриной в 1,3 миллиарда долларов, а стоимость активов Бакальчук за прошедший месяц снизилась до одного миллиарда долларов.РИА Новости05:38
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Общество
Система мониторинга больных коронавирусом начала работать в Москве
По данным департамента, сегодня первым пациентам с диагнозом «коронавирус» передали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг».
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Авто
Aurus Komendant в первый раз вышел на тесты
Новый российский внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах на одном из замерзших озер в Швеции.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей
"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Авто
Toyota подняла цены на свои автомобили в России
Общество
ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России
Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
Общество
У дочери Охлобыстина нашли коронавирус
У 22-летней дочери Ивана Охлобыстина Анфисы обнаружили коронавирус, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Политика
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан
Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан.
Экономика
Глава Центробанка допустила снижение ставки в 2020 году
Банк России видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году.
Спорт
Главный тренер сборной России заражен коронавирусом
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.
Политика
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии
На прошлой неделе в поддержку "коронабондов" выступил президент Франции Макрон, а во время последнего саммита лидеров Евросоюза французский лидер устроил настоящую перепалку (по системе видеосвязи, ибо саммит проходил виртуально), разругавшись с лидерами более зажиточных стран Европы как раз из-за вопроса взятия совместных долгов на борьбу с кризисом.
Футбол
«Бавария» объявила о продлении контракта с Фликом
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подписал новый контракт с клубом до 2023 года. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Происшествия
В Чувашии возбуждено уголовное дело против заболевшей коронавирусом
«У фигурантки официально зафиксировано заражение коронавирусом, ей инкриминируется нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло повлечь по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»,— отметили в ведомстве.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Наука
Квантовую механику связали с специальной теорией относительности
Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Шоу-бизнес
Елена Проклова радуется сексуальной активности бывшего мужа
Футбол
УЕФА может не пустить в еврокубки клубы, не доигравшие чемпионат
«УЕФА оставляет за собой право не допустить в еврокубки сезона-2020/21 клубы из стран, которые недоиграли свой чемпионат», — написал Трабукки.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Армия и оружие
Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии
Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация.
Авто
В ABT сделали 730-сильную версию нового Audi RS7 Sportback
Немецкое тюнинг-ателье ABT представило свою версию высокопроизводительного фастбэка Audi RS7 Sportback с 730-сильным двигателем.
Космос
Если Солнце погаснет, то Земля выживет: радиоактивность может сделать планеты обитаемыми
Исследователи предположили, что часть планет, особенно те из них, которые образуются возле центра Млечного Пути, могут располагать достаточным количеством изотопов, чтобы самостоятельно генерировать необходимое количество тепла, не позволяющее поверхности планеты превратиться в безжизненный лед.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.