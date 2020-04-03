Экономика
ИзвестияЕлена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.
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Политика
Дополнительные полномочия получили губернаторы регионов
Президентом России Владимиром Путиным вчера, 2 апреля, в ходе видеообращения было заявлено, что главы регионов получат дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО
Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Здоровье
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту
Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
В ФМБА раскрыли «цель» коронавируса
Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров заявил, что у коронавируса нет цели убивать.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
В Чечне запретили нахождение на улице ночью
Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Чечне закрываются границы для въезда и выезда.
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс рассказал о самоизоляции с дочками: В основном я пью
Общество
КамАЗ возобновит производство грузовиков 6 апреля
В компании считают, что функционирование КамАЗа обеспечит транспортную безопасность страны, а также стабилизирует социальную обстановку и не допустит повышения уровня криминогенности в регионе.
Общество
В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве
Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение изоляции
2 апреля штрафы за нарушение режима изоляции утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус
Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.
Футбол
Один клуб АПЛ предложил доиграть сезон в Китае
Один неназванный клуб АПЛ предложил доиграть текущий сезон в Китае.
Общество
В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом
В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
Происшествия
В Петербурге мужчина продавал «справки» для передвижения на карантине
"Мужчину задержали днем 2 апреля 2020 года около одного из домов в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга с поличным при продаже четырех поддельных справок", - отмечается в сообщении.
Происшествия
В Петербурге проверяют на коронавирус 317 пациентов с ОРВИ
Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 13:15 — REGNUM В стационаре клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге с признаками ОРВИ находятся 317 пациентов, которые вернулись в город из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Минпросвещения не исключило учебу школьников летом
Минпросвещения России не исключило, что школьникам придется учиться летом из-за ситуации с коронавирусом.
Транспорт
РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по дезинфекции жилых помещений
В Роспотребнадзоре перечислили ряд мер по дезинфекции собственного дома, которые необходимо выполнять, находясь в режиме самоизоляции во время пандемии COVID-19.
Политика
Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится.
Хоккей
«Ак Барс» ведет переговоры по новому контракту Азеведо
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что казанский клуб КХЛ намерен продлить контракт с нападающий команды Джастином Азеведо.
Общество
Собянин продлил карантин в Москве до конца апреля
Вслед за президентом мэр Сергей Собянин объявил, что режим самоизоляции будет продлен в Москве до 1 мая.