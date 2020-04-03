Экономика

ИзвестияИзвестияЕлена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.
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Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России

Коммерсантъ04:48

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия05:18

Батурина вернула себе статус богатейшей женщины России по версии Forbes

РБК05:01

В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

РИА Новости05:38

Батурина снова стала самой богатой россиянкой

Национальная служба новостей04:16

Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

Ведомости03:42

Батурина вернула себе лидерство в списке богатейших женщин России по оценке Forbes Real-Time

Forbes03:00
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

Дополнительные полномочия получили губернаторы регионов

Президентом России Владимиром Путиным вчера, 2 апреля, в ходе видеообращения было заявлено, что главы регионов получат дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией.
U74.Ru 01:30
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
РБК 06:05
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru вчера в 11:24
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

В ФМБА раскрыли «цель» коронавируса

Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров заявил, что у коронавируса нет цели убивать.
Общественная служба новостей 01:43
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал опасные осложнения коронавируса

Наша версия 06:00
Общество

В Чечне запретили нахождение на улице ночью

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Чечне закрываются границы для въезда и выезда.
REGNUM вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Райан Рейнольдс рассказал о самоизоляции с дочками: В основном я пью

РЕН ТВ вчера в 08:12
Общество

КамАЗ возобновит производство грузовиков 6 апреля

В компании считают, что функционирование КамАЗа обеспечит транспортную безопасность страны, а также стабилизирует социальную обстановку и не допустит повышения уровня криминогенности в регионе.
Говорит Москва 05:56
Общество

В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
RT на русском вчера в 17:52
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение изоляции

2 апреля штрафы за нарушение режима изоляции утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 06:02
Общество

В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус

Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.
REGNUM 31 марта в 07:01
Футбол

Один клуб АПЛ предложил доиграть сезон в Китае

Один неназванный клуб АПЛ предложил доиграть текущий сезон в Китае.
Soccer.ru 03:12
Общество

В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
RT на русском 05:03
Происшествия

В Петербурге мужчина продавал «справки» для передвижения на карантине

"Мужчину задержали днем 2 апреля 2020 года около одного из домов в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга с поличным при продаже четырех поддельных справок", - отмечается в сообщении.
РИА Новости 06:10
Происшествия

В Петербурге проверяют на коронавирус 317 пациентов с ОРВИ

Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 13:15 — REGNUM В стационаре клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге с признаками ОРВИ находятся 317 пациентов, которые вернулись в город из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
REGNUM 06:15
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Минпросвещения не исключило учебу школьников летом

Минпросвещения России не исключило, что школьникам придется учиться летом из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:52
Транспорт

РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 05:21
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по дезинфекции жилых помещений

В Роспотребнадзоре перечислили ряд мер по дезинфекции собственного дома, которые необходимо выполнять, находясь в режиме самоизоляции во время пандемии COVID-19.
Городовой 02:02
Политика

Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится.
Lenta.ru 06:03
Хоккей

«Ак Барс» ведет переговоры по новому контракту Азеведо

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что казанский клуб КХЛ намерен продлить контракт с нападающий команды Джастином Азеведо.
Metaratings 05:18
Общество

Собянин продлил карантин в Москве до конца апреля

Вслед за президентом мэр Сергей Собянин объявил, что режим самоизоляции будет продлен в Москве до 1 мая.
Ведомости вчера в 12:48
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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