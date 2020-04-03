Экономика

ИзвестияИзвестияЕлена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.
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с чего всё началось

Батурина вернула себе лидерство в списке богатейших женщин России по оценке Forbes Real-Time

В феврале 2020 года владелица 100% акций компании Wildberries Татьяна Бакальчук обошла Елену Батурину в списке богатейших россиянок: ее состояние Forbes оценил в $1,4 млрд в то время, как у Батуриной было $1,2 млрд.
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