В феврале 2020 года владелица 100% акций компании Wildberries Татьяна Бакальчук обошла Елену Батурину в списке богатейших россиянок: ее состояние Forbes оценил в $1,4 млрд в то время, как у Батуриной было $1,2 млрд.

с чего всё началось

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

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