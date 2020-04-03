Экономика

ИзвестияИзвестияЕлена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.
Читать в источнике
Комментировать222
с чего всё началось
Издание оценило
 состояние Батуриной в 1,3 миллиарда долларов, а стоимость активов Бакальчук за прошедший месяц снизилась до одного миллиарда долларов.
РИА Новости05:38

Подробнее о событии

Брат Батуриной пожелал самой богатой женщине России стать еще богаче

Известия07:58

В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

РИА Новости05:38

Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России

Коммерсантъ04:48

Батурина вернула себе статус богатейшей женщины России по версии Forbes

РБК05:01

Елена Батурина вернула первое место в списке богатейших женщин по версии Forbes

ТАСС05:29

Батурина вернула себе лидерство в списке богатейших женщин России по оценке Forbes Real-Time

Forbes03:00

Новые лица рейтинга богатейших россиянок 2020

Свободная Пресса31 марта в 15:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 10:07
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК 15:53
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Футбол

Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу

Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Свободная Пресса вчера в 12:22
Общество

В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

Вводится комендантский час для лиц младше 20 лет.
ТАСС 13:50
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Гаджеты

Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %

Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
3DNews 09:36
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03:26
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Финансы

ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей

На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд.
Интерфакс 14:34
Армия и оружие

В Сербию прибыл пятый самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

RT на русском 15:49
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Гаджеты

Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10

В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
Astera 14:57
Общество

ЦБ разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

ЦБ РФ временно разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.
БИЗНЕС Online 07:38
Здоровье

Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Shraibikus News 13:27
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Энергетика

Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи

Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи в рамках соглашения трех ведущих добывающих стран мира с целью стабилизации мирового рынка нефти.
Lenta.ru 16:28
Здоровье

Вирусолог рассказал о влиянии прививки от туберкулеза на коронавирус

Российский врач-вирусолог-иммунолог оценил влияние прививки БЦЖ от туберкулеза на течение коронавируса нового типа COVID-19 на территории РФ.
Ugpressa.ru 13:46
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Транспорт

«Аэрофлот» сократит количество внутренних авиарейсов

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о сокращении количества внутренних рейсов. Известно, что мера вступит в силу с 4 апреля.
Москва 24 16:31
Политика

Рейтинги Путина выросли после обращения к нации

Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
9111.ru 12:29
Футбол

Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок

Если изначально Союз был настроен завершить сезон в конце июня, даже специально ради этого перенеся Евро-2020 на следующее лето, то теперь у организации есть предложение доиграть оставшиеся матчи даже в августе.
Газета.Ru 14:52
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Как передает Bloomberg компания Whiting Petroleum не смогла на этой неделе выплатить долг в $262 млн.
Эхо Москвы 01 апреля в 20:10
Гаджеты

Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда

В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.
OAnews 12:30
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Кино

Стал известен сценарист сериала про Оби-Вана Кеноби

Газета.Ru 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное