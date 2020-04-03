с чего всё началось

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

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Общество ЦБ разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт ЦБ РФ временно разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.

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Транспорт «Аэрофлот» сократит количество внутренних авиарейсов Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о сокращении количества внутренних рейсов. Известно, что мера вступит в силу с 4 апреля.

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Футбол Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок Если изначально Союз был настроен завершить сезон в конце июня, даже специально ради этого перенеся Евро-2020 на следующее лето, то теперь у организации есть предложение доиграть оставшиеся матчи даже в августе.

Гаджеты Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.