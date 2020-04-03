Экономика

ИзвестияИзвестияЕлена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.
Читать в источнике
Комментировать175
с чего всё началось
Издание оценило
 состояние Батуриной в 1,3 миллиарда долларов, а стоимость активов Бакальчук за прошедший месяц снизилась до одного миллиарда долларов.
РИА Новости05:38

Подробнее о событии

Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России

Коммерсантъ04:48

В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

РИА Новости05:38

Елена Батурина вернула первое место в списке богатейших женщин по версии Forbes

ТАСС05:29

Батурина вернула себе статус богатейшей женщины России по версии Forbes

РБК05:01

Брат Батуриной пожелал самой богатой женщине России стать еще богаче

Известия07:58

Батурина вернула себе лидерство в списке богатейших женщин России по оценке Forbes Real-Time

Forbes03:00

Новые лица рейтинга богатейших россиянок 2020

Свободная Пресса31 марта в 15:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Говорит Москва вчера в 05:52
Здоровье

Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.
RuNews24.ru 07:16
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Общество

Главного связиста армии генерала Арсланова оставили под стражей

До 6 июня продлил 235-й гарнизонный военный суд арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халилу Арсланову.
Российская газета 08:35
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции

Напомним, в Москве и большинстве регионов России введен режим изоляции граждан из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:28
Экономика

Предсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть

Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей.
Lenta.ru 08:41
Политика

Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ

Участие в заседании принял Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Первый Тульский 08:28
Общество

Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно

Развивающаяся ситуация не приведет к тому, что учащиеся останутся на второй год.
Российская газета 05:49
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии

Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Lenta.ru 04:53
Экономика

Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Известия 07:50
Шоу-бизнес

Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой

На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля.
Woman.ru вчера в 05:49
Киберспорт

Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net

Cyber.sports.ru 07:12
Хоккей

«Ак Барс» ведет переговоры о продлении контракта с Данисом Зариповым

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов во время пресс-конференции объявил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с капитаном команды Данисом Зариповым.
Татар-информ 06:24
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Известия 05:59
Футбол

Слуцкий: следующий сезон РПЛ может отмениться из-за коронавируса

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился своим мнением относительно проведения матчей Российской премьер-лиги при пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:17
Общество

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Вести.Ru 09:48
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Piter.tv 01 апреля в 04:24
Политика

Путин дал регионам полномочия выбирать, какой вводить режим

Президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за коронавируса до 30 апреля, при этом отметил, что регионы смогут сами решать, какой вводить режим.
Газета.Ru вчера в 10:13
Экономика

ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России с 1 апреля вновь обнулил комиссии, которые кредитные организации уплачивают регулятору за использование Системы быстрых платежей.
ТАСС 31 марта в 17:09
Политика

Путин отметил значительные ресурсы Совбеза в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво заявил, что имеющиеся административные и информационные ресурсы необходимо направить на поддержку глав регионов, на которых выпала большая ответственность в работе по недопущению распространения нового коронавируса.
SM News 09:44
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Общество

Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»

В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
РБК 08:43
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Происшествия

Автомобилист снял обрушение моста в Приморском крае

В Приморском крае в Штоковском районе автомобилист заснял обрушение моста на видео.
Ридус 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное