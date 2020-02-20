Общество
КоммерсантъОсновательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд, за год оно увеличилось на $400 млн. Состояние госпожи Батуриной за тот же период осталось без изменений, оно составляет $1,2 млрд.
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Таковой Татьяна Бакальчук – основательница интернет-магазина Wildberries с широчайшей сетью фирменных пунктов самовывоза по всей России, включая почти три десятка в Брянске и области, стала по версии Forbes.Брянский ворчун09:56
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Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Калашников»
Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
Общество
Председателем Амурского областного суда назначен Олег Васильев
Указом Президента РФ № 142 от 20.02.2020 председателем Амурского областного суда назначен Олег Васильев.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
В Ярославской области рухнул частный вертолет
В четверг, 20 февраля, в Переславском районе Ярославской области рухнул частный вертолет, задев линию электропередачи.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся
В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
Общество
Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Политика
Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ
По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Хоккей
Овечкин забросил свою 699-ю шайбу в НХЛ в матче с «Монреалем»
На момент написания новости проходит первый период, хозяева впереди – 1:0. На восьмой минуте встречи 34-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 699-й заброшенной шайбой в НХЛ, прервав свою безрезультативную серию из пяти матчей.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Авто
ТОП-3 моторов, которые отличаются повышенным расходом масла
Специалисты советуют обязательно автовладельцам данных моторов иметь в запасе масло при поездках на дальние расстояния.
Наука
Стало известно, чем питались древние жители Австралии
Внешне остатки пищи напоминают кусочки древесного угля. Они были извлечены из обломков древних очагов при раскопках на севере Австралии.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 2144
Авто
Старт заказов на кроссовер Toyota Wildlander стартует 28 февраля
Японская компания Toyota намерена стартовать предварительные заказы на новый кроссовер Wildlander с 28 февраля.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Экономика
Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей
В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.
Армия и оружие
Эрдоган призвал депутатов ПСР заводить как минимум троих детей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал депутатов своей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) заводить по меньшей мере трёх детей, выразив своё недовольство законодателями, у которых есть лишь один ребёнок.
Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Политика
Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.