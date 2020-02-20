с чего всё началось

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд, за год оно увеличилось на $400 млн. Состояние госпожи Батуриной за тот же период осталось без изменений, оно составляет $1,2 млрд.

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.

Происшествия Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.

Политика Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.

Политика NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.

Кино Дженнифер Лоуренс снимется в комедии Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").

Хоккей Овечкин забросил свою 699-ю шайбу в НХЛ в матче с «Монреалем» На момент написания новости проходит первый период, хозяева впереди – 1:0. На восьмой минуте встречи 34-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 699-й заброшенной шайбой в НХЛ, прервав свою безрезультативную серию из пяти матчей.

Наука Стало известно, чем питались древние жители Австралии Внешне остатки пищи напоминают кусочки древесного угля. Они были извлечены из обломков древних очагов при раскопках на севере Австралии.

Экономика Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.

Армия и оружие Эрдоган призвал депутатов ПСР заводить как минимум троих детей Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал депутатов своей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) заводить по меньшей мере трёх детей, выразив своё недовольство законодателями, у которых есть лишь один ребёнок.