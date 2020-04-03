Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, уточняет НСН.В источнике
С чего всё начиналось
Издание оценило состояние Батуриной в 1,3 миллиарда долларов, а стоимость активов Бакальчук за прошедший месяц снизилась до одного миллиарда долларов.