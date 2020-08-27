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Российская газета
Российская газета

Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России-2020, составленный Forbes. В совокупности состояние участниц достигло в этом году 10,7 млрд долларов.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbesвчера в 01:00
Подробнее о событии
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020. Рейтинг Forbes

Forbesвчера в 14:00
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РБКвчера в 05:16
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ruвчера в 03:00
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъвчера в 04:38
РИА Новости

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РИА Новостивчера в 03:19
Интерфакс

Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших россиянок

Интерфаксвчера в 05:01
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАССвчера в 02:29

НХЛ приостановила розыгрыш Кубка Стэнли из-за событий в Висконсине

НХЛ отменила матчи плей-офф Кубка Стэнли, запланированные на 27 августа, из-за событий в Висконсине, где полицейские совершили семь выстрелов при задержании в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку на глазах трех его детей.
НХЛ приостановила розыгрыш Кубка Стэнли из-за событий в Висконсине
Газета.Ruвчера в 16:43

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфаксвчера в 16:18
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