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Российская газета
Российская газета

Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России-2020, составленный Forbes. В совокупности состояние участниц достигло в этом году 10,7 млрд долларов.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъ04:38
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РБК05:16
Интерфакс

Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших россиянок

Интерфакс05:01
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020. Рейтинг Forbes

Forbes14:00
РИА Новости

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РИА Новости03:19
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ru03:00
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС02:29

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
РБК13:48
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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