Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России
Смотрите также
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Оппозиция РБ выразила сожаление формированием резерва российских войск
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям
В США официально представили проект самолета-пули Celera 500L
Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России
На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга
В Средиземном море загорелась яхта с туристами из Казахстана
В театре Олега Табакова опровергли увольнение Максима Матвеева
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Собчак вновь стала самым богатым Instagram-блогером России
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Напавшие на автобус в Харьковской области задержаны
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек
Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид
Сборная России по гимнастике не попала в число участников ЧЕ в Киеве
Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России-2020, составленный Forbes. В совокупности состояние участниц достигло в этом году 10,7 млрд долларов.В источнике
С чего всё началось
25 богатейших женщин России — 2020
Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии