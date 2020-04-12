с чего всё началось

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.

Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

Происшествия В Красноярске эвакуировали наркодиспансер из-за пожара На правобережье Красноярска пациенты наркодиспансера эвакуировались из-за пожара в здании.

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 782

Происшествия В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 137

Общество За сутки в КНР выявили 99 заразившихся коронавирусом В провинции Хубэй, где в конце декабря был обнаружен первый инфицированный COVID-19, за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения, ни один человек не умер, информирует ТАСС. 12

Шоу-бизнес Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи. 15

Общество У коронавируса нашли новые симптомы В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости. 87

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 70

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 164

Политика Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter. 12

Здоровье Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram. 1,2K

Общество Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России. 212

Общество Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).

Футбол Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков «Рубина» Савин попросил тренера «Рубина» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он штрафует игроков за слово «брат».

Армия и оружие ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб. 15

Происшествия В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет. 23