Коронавирус
РИА НовостиМалышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду
Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
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с чего всё началось
В своем инстаграме она поделилась утверждениями профессора молекулярной биологии и имуннологии в Лос-Анджелесе Паулы Кэннон, которая заявила, что потребителям не следует бояться еды на вынос, поскольку на ресторанных кухнях придерживаются строгих гигиенических правил, чтобы избежать болезней пищевого происхождения.РИА Новости19:37
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Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
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Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Истребитель Су-30МК2 перехватил два военных самолета США. Военная машина успешно отогнала возможных нарушителей от границ Венесуэлы.
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Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Общество
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Российская газета 21:30
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Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32
Общество
У коронавируса нашли новые симптомы
В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 13:11
Общество
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
Режим самоизоляции в Кузбассе продлится до 19 апреля
Губернатор сообщил, что режим самоизоляции продлится в Кузбассе до 19 апреля.
Аргументы и Факты - Кузбасс 07:37
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
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Lenta.ru 23:01
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
Общество
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Известия 20:20
Общество
До 19 апреля режим ограничений по коронавирусу продлён в ЕАО
Режим ограничений на территории региона продлён до 19 апреля включительно.
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Футбол
Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков «Рубина»
Савин попросил тренера «Рубина» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он штрафует игроков за слово «брат».
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Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
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В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
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Вести.Ru 23:24
Общество
Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина
Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06