Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМалышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
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 она поделилась утверждениями профессора молекулярной биологии и имуннологии в Лос-Анджелесе Паулы Кэннон, которая заявила, что потребителям не следует бояться еды на вынос, поскольку на ресторанных кухнях придерживаются строгих гигиенических правил, чтобы избежать болезней пищевого происхождения.
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Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

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Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
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ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
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Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина

Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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