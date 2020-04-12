с чего всё началось

Бояться заказанной через сервисы доставки еды не стоит, утверждает врач и телеведущая Елена Малышева. Об этом она написала в своем Instagram.

Елена Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

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