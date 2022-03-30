Группа американских экспертов пришла к выводу, что расчеты российского оборонного концерна "Алмаз-Антея" по делу о крушении MH17 больше всего соответствуют характеру повреждений, обнаруженных на обломках самолета, заявила адвокат обвиняемого россиянина Сабине тен Дуссхате.
Экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в России необходимо создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.