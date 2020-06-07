Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ. Об этом «Новой газете» сообщил депутат Евгений Ступин. Такое решение принял пленум партии.

с чего всё началось

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. Со слов коллег, которые там были, господин Ступин сказал, что были две причины, по которым госпожу Шувалову исключили из партии.

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