Политика
КоммерсантъЕлена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. Со слов коллег, которые там были, господин Ступин сказал, что были две причины, по которым госпожу Шувалову исключили из партии.
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с чего всё началось
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ. Об этом «Новой газете» сообщил депутат Евгений Ступин. Такое решение принял пленум партии.Новая газета10:08
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ходит без маски и всех критиков отправляет в бан
Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила критикам, которым не понравилось, как она ходит без медицинской маски.
Территория новостей 11:24
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Общество
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
МЧС рекомендует жителям Москвы быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.
Мослента 09:00
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Происшествия
Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям
За время расследования сумма похищенного уменьшилась, а обвиняемыми стали экс-гендиректор «Трансаэро» Бурдин, временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов и главный бухгалтер Андрей Ковалев.
Коммерсантъ 17:55
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
На этой неделе россиян ждет четырехдневная рабочая неделя - с 8 по 11 июня - в связи с празднованием Дня России, 12 июня.
Online47.ru 18:24
Здоровье
В России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 09:53
Футбол
В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»
Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport 16:58
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.
Молодой коммунар 15:40
Общество
Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей
В Совфеде прокомментировали данные СМИ о переезде экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.
Газета.Ru 10:40
Единоборства
Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru 01:39
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Газета.Ru 12:45
Спорт
У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок
Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.
Газета.Ru 08:59
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварии с Ferrari в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:54
Кино
Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США
Inc-news.ru 08:56
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета 13:22
Политика
Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации
Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ.
ФедералПресс 15:42
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38