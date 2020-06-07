Политика
КоммерсантъЕлена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. Со слов коллег, которые там были, господин Ступин сказал, что были две причины, по которым госпожу Шувалову исключили из партии.
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с чего всё началось
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ. Об этом «Новой газете» сообщил депутат Евгений Ступин. Такое решение принял пленум партии.Новая газета10:08
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Происшествия
В деле о взятках в Минпромторге РФ выявили четвертого фигуранта
Еще одного фигуранта уголовного дела о взяточничестве в Минпромторге РФ выявили следователи, 7 июня сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 14:59
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост об умершей Юлии Норкиной
У поклонников возмущение вызвал тот факт, что Цымбалюк-Романовская решила опубликовать видео в день смерти Норкиной.
iReactor 11:37
Политика
МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков
Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 04 июня в 08:54
Фигурное катание
Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко
Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Спорт день за днем 15:06
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters.
Ведомости 04:56
Политика
Нацгвардия начала выводить силы из Лос-Анджелеса
Национальная гвардия США выводит из Лос-Анджелеса свои силы, которые обеспечивали безопасность во время протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает газета Los Angeles Times.
РИА Новости 15:08
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Единоборства
Аманда Нуньес победила Фелисию Спенсер в одностороннем бою
С третьего раунда бой превратился практически в одностороннее избиение.
Allboxing.ru 00:48
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала маску за 350 тысяч рублей
Другие же написали, что лучше бы они купили маски малоимущим, а не себе одной за 350 тыс. рублей.
RuNews24.ru 02:50
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Космос
Комета из газа и пыли приближается к Земле
Лучше всего жители Северного полушария увидят NEOWISE утром, по мере движения космического тела, оно начнёт появляться и по вечерам.
ГТРК Самара 12:33
Хоккей
Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России
RuNews24.ru 09:23
Здоровье
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru 05 июня в 06:53
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42
Шоу-бизнес
Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
iReactor вчера в 11:49
Армия и оружие
Россия нацелилась на создание военной базы в Ливии — Anadolu
Издание сообщает, что Шугалей и Суэйфан, которых Anadolu называет «российскими агентами», на допросах рассказали о планах России создать военную базу на территории Ливии и помешать аналогичным планам США.
ИА Красная Весна 12:16
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на хлебозаводе
РИА Новости 12:54
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Футбол
Жиру назвал три причины, по которым отказался переходить в «Селтик»
В 2010 году на футболиста претендовал «Селтик», но Жиру решил остаться во Франции и перешел из «Тура» в «Монпелье», откуда через два года перебрался в лондонский «Арсенал».
Sport24.ru вчера в 07:02
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Финансы
Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 05:26
Гаджеты
МТС и «МегаФон» назвали самые популярные бренды смартфонов
Самыми популярными брендами смартфонов среди абонентов МТС и «МегаФона» стали Samsung, Huawei с брендом Honor и Apple.
Коммерсантъ 10:28
Общество
Русский врач в США рассказал о загадочном исчезновении КОВИД из города
Российский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, который работает в Нью-Йорке, рассказал о загадочном «исчезновении» коронавирусной инфекции из города.
Невские Новости 14:03
Политика
В Минске согласовывают условия для российских объектов в Белоруссии
Вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Белоруссии проходит процедуру внутригосударственного согласования, конечное решение будет принято белорусским правительством, заявили в министерстве обороны республики.
РИА Новости 05 июня в 02:55